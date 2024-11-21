Заготовка дров без разрешения — какие штрафы могут получить украинцы

Нарезанные стволы деревьев. Фото: Pexels

В лесах часто можно увидеть упавшие деревья и сухие ветки. Однако прежде чем забирать их на дрова, нужно дважды подумать. Ведь за такие действия можно получить предупреждение, штраф или более жесткое наказание.

О том, что считается незаконной заготовкой дров и какое наказание грозит нарушителям, объясняется в Лесном кодексе Украины.

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Почему нельзя собирать дрова в лесу

Заготовка дров для многих граждан, проживающих в сельской местности или частном секторе, стала важной частью подготовки к зиме. Кто-то мог бы подумать, что самый простой способ самостоятельно зайти в лес, собрать или нарезать древесину. Однако важно помнить, что просто так это делать запрещено.

Лесным кодексом Украины не разрешается производить заготовку дров без соответствующего разрешения. Поваленные деревья, сухие ветки или другие лесные ресурсы, остающиеся на земле после сильного ветра или снегопада, принадлежат государству. Их могут использовать только лесопользователи, имеющие разрешение на специальное использование лесных ресурсов.

Какие штрафы грозят за незаконную заготовку дров

Чтобы законно заготовить древесину, необходимо получить лесорубный билет – специальное разрешение на заготовку лесных ресурсов. Без этого документа заготовка древесины является незаконной рубкой. За нарушение лесного законодательства предусмотрены разные штрафы:

Статья 64 КУоАП "Нарушение порядка использования лесных ресурсов" предусматривает штраф от 102 до 238 грн для физических лиц и от 170 до 272 грн — для должностных лиц.

Статья 65 КУоАП "Незаконная порубка леса" карается штрафом от 510 до 1020 грн для физических лиц и от 2550 до 5100 грн для должностных лиц.

Повторное нарушение в течение года приводит к увеличению штрафа до 1020-1530 грн для физических лиц и 10200-15300 грн для должностных лиц.

Статья 65-1 КУоАП "Уничтожение или повреждение полезащитных полос и защитных лесных насаждений" предусматривает штраф от 510 до 680 гривен, для должностных лиц — от 1020 до 1530 гривен,

Статья 66-1 КУоАП "Уничтожение или повреждение подроста в лесах" предполагает штраф от 51 до 102 гривен, для должностных лиц 119 - 170 гривен.

Согласно Уголовному кодексу Украины, к незаконно собирающим, перевозящим, хранящим и занимающимся сбытом дров могут быть применены более серьезные наказания, включая штрафы или даже лишение свободы. Поэтому перед тем, как отправиться в лес за дровами, убедитесь, что у вас есть все необходимые документы для законной заготовки.

Ранее мы писали, что многие граждане Украины используют дрова для отопления своего дома. Для поддержки таких граждан в зимний период государство выплачивает специальную субсидию.

Также мы писали, что каждый владелец сам выбирает, заготовить дрова без помощи других либо приобрести их. Однако далеко не все украинцы знают, можно ли убирать деревья из леса на дрова.