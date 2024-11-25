Дрова для опалення — що не можна спалювати в печі та каміні

Дрова в печі. Фото: Pexels

Багато громадян України використовує дрова для обігріву своїх помешкань. Більшість господарів вже знають, які види деревини найкраще підходять для опалення, але чим топити заборонено розуміють далеко не всі. Деякі види дров можуть суттєво скоротити термін служби вашої печі або каміну.

Про те, які дрова заборонено кидати в піч або камін, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Як дрова можуть зіпсувати піч або камін

Камін — це пристрій, який потребує дбайливого ставлення, і використовувати для нього будь-яке паливо не можна. Хоча спалити в ньому можна майже все, найбільш вразливим елементом залишається димохід, який сховано від очей.

Зіпсувати димохід набагато легше, ніж здається. Наприклад, дрова з хвойних порід категорично не підходять для камінів. Причина полягає в особливостях такої деревини:

низька щільність і багато смолянистих порожнин;

під час горіння утворюється велика кількість кіптяви;

хвойні породи "стріляють" при горінні, через що жаринки можуть випасти за межі каміна та спричинити пожежу.

Смола від хвойних дров осідає на стінках димоходу, що може призвести до його засмічення і навіть викликати пожежу в трубі. Сира деревина також негативно впливає на роботу каміна. Регулярне використання такого палива скорочує термін служби системи димовидалення.

Дров’яна піч більш універсальна щодо вибору деревини, але і її димохід потребує періодичного чищення. При цьому хвойні дрова забруднюють його значно більше, ніж інші, а смола осідає навіть на внутрішніх поверхнях печі, ускладнюючи догляд за нею.

Правильний вибір дров дуже важливий для ефективного функціонування та терміну служби опалювального обладнання. Хоча оптимальна для печі та каміну деревина зазвичай коштує дорожче, в довгостроковій перспективі, спроба зекономити може мати неприємні наслідки.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що дрова — це один з найдешевших способів обігріти свій будинок взимку. Однак не всі українці знають де їх можна збирати, а де це заборонено.

Також ми розповідали, що не всі дрова можна використовувати для опалення в домі. Деякі види сировини ні в якому разі не можна використовувати, адже при згоранні, вони можуть шкодити здоров'ю людини.