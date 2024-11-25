Дрова для отопления — что нельзя сжигать в печи и камине

Дрова в печи. Фото: Pexels

Многие граждане Украины используют дрова для обогрева своих жилищ. Большинство владельцев уже знают, какие виды древесины лучше всего подходят для отопления, но чем топить запрещено понимают далеко не все. Некоторые виды дров могут значительно сократить срок службы вашей печи или камина.

О том, какие дрова запрещено бросать в печь или камин, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Как дрова могут испортить печь или камин

Камин – это устройство, требующее бережного отношения, и использовать для него любое топливо нельзя. Хотя сжечь в нем можно почти все, наиболее уязвимым элементом остается дымоход, скрытый от глаз.

Испортить дымоход гораздо легче, чем кажется. К примеру, дрова из хвойных пород категорически не подходят для каминов. Причина заключается в особенностях такой древесины:

низкая плотность и много смолистых полостей;

во время горения образуется большое количество копоти;

хвойные породы "стреляют" при горении, из-за чего трещины могут выпасть за пределы камина и вызвать пожар.

Смола от хвойных дров оседает на стенах дымохода, что может привести к его засорению и даже вызвать пожар в трубе. Сырая древесина также негативно влияет на работу камина. Регулярное использование такого топлива сокращает срок службы системы дымоудаления.

Дровяная печь более универсальна по выбору древесины, но и ее дымоход требует периодической чистки. При этом хвойные дрова загрязняют его значительно больше других, а смола оседает даже на внутренних поверхностях печи, усложняя уход за ней.

Правильный выбор дров очень важен для эффективного функционирования и срока службы отопительного оборудования. Хотя оптимальная для печи и камина древесина обычно стоит дороже, в долгосрочной перспективе попытка сэкономить может иметь неприятные последствия.

Что еще стоит знать

Раньше мы писали, что дрова – это один из самых дешевых способов обогреть свой дом зимой. Однако не все украинцы знают, где их можно собирать, а где это запрещено.

Также мы говорили, что не все дрова можно использовать для отопления в доме. Некоторые виды сырья ни в коем случае нельзя использовать, ведь при сгорании они могут вредить здоровью человека.