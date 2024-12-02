Потрібно знати кожному — 5 важливих запитань про дрова

Людина тримає дрова і сокиру. Фото: Pexels

Дрова залишаються одним із найбільш популярних варіантів для опалення. Однак обігрів за допомогою деревини має свої особливості. Хоча всі знають, що для ефективного опалення слід використовувати тверді породи дерев, багато українців не здогадуються, як вибирати дрова, щоб не пошкодити піч чи камін, або як правильно зберігати таке паливо.

Сайт Новини.LIVE відповідає на 5 важливих запитань про дрова, які можуть виникнути в українців під час опалювального сезону.

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Чи можна забирати повалені дерева з лісу на дрова

Багато людей цікавить, чому вони не можуть забрати дерева, що загинули в лісі. На це є декілька причин. По-перше, це питання безпеки, адже лісозаготівля є небезпечним видом діяльності, що вимагає спеціальної кваліфікації та дотримання техніки безпеки.

Якщо дозволити людям самостійно заготовляти дрова, важко буде визначити, хто нестиме відповідальність за нещасні випадки. Також деякі громадяни можуть незаконно забирати не тільки сухі дерева, а й свіжі стовбури, що ускладнює контроль.

Чи можна оформити субсидію на дрова та який розмір допомоги у 2024 році

Українці, які використовують для опалення дрова, можуть оформити спеціальні виплати від держави. Максимальний розмір фінансової допомоги для українців становить 16 234 грн на одну родину на рік. Для окремих категорій осіб сума може бути збільшена до 21 тис. грн.

У 2023 році уряд запустив експериментальний проєкт метою якого було забезпечення дровами громадян, які не мають можливості використовувати газове обладнання для опалення. Наприкінці літа було прийнято рішення продовжити його на наступний опалювальний сезон 2024-2025 років.

Першочергово фінансову підтримку отримають особи, які мешкають в межах 10 кілометрів від кордону з Росією або в районах, де тривають бойові дії. Для таких громадян передбачена допомога від УВКБ ООН у розмірі 21 тис. грн.

Як правильно зберігати дрова

Правильне зберігання дров дуже важливе для ефективності опалення, безпеки та довговічності такого палива. Українцям варто звернути увагу на:

Безпеку: дрова слід зберігати на відстані від житлових приміщень, щоб уникнути пожежі. Вентиляцію: зберігати дрова в добре провітрюваних місцях із мінімальною вологістю, таких як сараї чи навіси. Захист від вологи: використовувати брезент або підкладки, щоб дрова не контактували з вологим ґрунтом. Захист від шкідників: регулярно перевіряйте дрова на наявність шкідників і вживайте заходів для їх усунення.

Найкращий час для заготівлі дров — весна чи літо, щоб вони повністю висохли до початку опалювального сезону.

Як дрова можуть пошкодити піч чи камін

Камін потребує уважного підходу до вибору палива, і не вся деревина підходить для спалювання у ньому. Найбільш вразливим елементом є димохід, який часто залишається непоміченим.

Хвойні породи дерев, наприклад, абсолютно не підходять для камінів через свою низьку щільність і велику кількість смолистих порожнин, що призводить до накопичення кіптяви та забруднення димоходу.

Дрова цієї породи також "стріляють" при горінні, що може призвести до пожежі. Вологі дрова також негативно впливають на роботу каміна і можуть скоротити термін його служби.

Печі менш вимогливі до вибору деревини, але використання хвойних дров також створює додаткове забруднення димоходу та ускладнює його обслуговування через велику кількість смол.

Чим не можна опалювати дім

Для ефективного опалення слід вибирати дрова з високою теплотворністю, низькою вологістю та мінімальним вмістом смол. При цьому слід уникати:

гнилих полін чи старих дощок;

деревини з лаковим покриттям або фарбою;

сирих або недостатньо висушених дров.

Такі матеріали створюють лише дим і неприємний запах, а в разі використання деревини з пліснявою доведеться регулярно чистити димохід. Окрім того, це може нашкодити вашому здоров'ю.

Раніше ми писали, що в Україні заборонено самостійно заготовляти дрова, зрізаючи дерева чи збираючи сухостій у лісі. Для цього потрібно звертатися до приватних компаній, лісгоспів або державних постачальників.

Також ми розповідали, що попри те, що в лісах часто трапляються повалені дерева та сухе гілля, їх заборонено забирати без дозволу. За це можна отримати штраф або більш жорстке покарання.