Де українцям офіційно купити дрова на зиму і не пошкодувати

Дрова під снігом. Фото: Pexels

Українцям заборонено самостійно заготовлювати дрова, спилюючи дерева в лісі чи збираючи сухостій. Необхідно звертатися до приватних компаній, місцевих лісгоспів і державних постачальників, аби замовити необхідний обсяг деревини. Варіантів, де купити дрова в Україні, існує чимало.

Сайт Новини.LIVE розповідає, куди українці можуть звернутися по дрова.

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Де офіційно купити дрова

Один із найбільш поширених і зручних способів — оформити звернення в державному онлайн-магазині "ДроваЄ". Потрібно авторизуватися на сайті за допомогою Дія.Підпису чи BankID, ввести адресу доставки, обрати найбільш вигідну пропозицію від доступних постачальників, зазначити тип дров та їхню кількість. Залишиться тільки надіслати заявку і чекати підтвердження від виконавця.

Інтернет-магази "ДроваЄ". Фото: скриншот

Інший варіант — особисто звернутися до найближчої філії найбільшого українського постачальника. Йдеться про державне підприємство "Ліси України", яке має представництва у всіх областях. Адреси філій та контактні дані можна знайти на офіційному сайті ДП "Ліси України" за посиланням. Також у розділі "Середньозважені ціни" є відомості про вартість дерев’яної продукції в різних регіонах, що спрощує пошук вигідної пропозиції.

Ціни на дрова в Київській області. Фото: скриншот

За бажанням українці можуть звернутися до приватних компаній, які офіційно займаються продажем дров. Оголошення про послуги легко знайти в мережі Інтернет, зокрема на порталі OLX. Але варто з обережністю підходити до онлайн-замовлення у приватного постачальника, якого знайшли через Інтернет. Не виключено шахрайство, особливо в період опалювального сезону, коли попит на деревину найбільший.

Дрова від приватної компанії. Фото: скриншот

Дрова від приватної компанії. Фото: скриншот

Дрова від приватної компанії. Фото: скриншот 1 / 3

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці повинні купувати дрова з документами, щоб у контролюючих органів не виникли питання. Найкращим варіантом буде відвідати інтернет-магазин "ДроваЄ", оскільки це офіційний державний портал для купівлі деревини. Ціни там досить лояльні, плюс можна замовити доставку.

Також ми писали, що деякі українці порушують закон, зрубуючи дрова в лісі чи збираючи там сухостій. Заготовлювати ресурс на зиму треба правильно, інакше можна поплатитися. Аби не сплачувати великі штрафи, бажано заздалегідь дізнатися, де категорично заборонено брати дрова.