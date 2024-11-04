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Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

4 листопада 2024 09:59
Єлизавета Супівська - редактор
Як офіційно купити дрова в Україні – ціни за 1 м³
Українці можуть офіційно купити дрова у постачальників. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

Наші громадяни мають змогу придбати дрова різними способами, як онлайн, так і офлайн. У першому випадку треба відвідати державний інтернет-магазин "ДроваЄ", щоб кількома кліками оформити замовлення, причому з доставкою.

Про це йдеться на офіційному сайті "ДроваЄ".

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Українцям надали доступ до сервісу, де можна формувати заявки на купівлю дров та отримувати підтвердження від постачальника. Необхідно авторизуватися на сайті за допомогою електронних підписів (на файловому, хмарному чи інших захищених носіях), Дія.Підпису чи BankID НБУ. Далі варто налаштувати параметри замовлення:

  • вказати адресу доставки;
  • обрати із запропонованих варіантів постачальника (лісгосп або лісництво);
  • вказати тип дров та їхню кількість;
  • надіслати заявку та чекати на підтвердження.

Як тільки постачальнику надійде замовлення, він зв’яжеться з клієнтом для уточнення деталей угоди. Після цього в особистому кабінеті стане доступною функція оплати онлайн. Не забудьте окремо врахувати вартість доставки. Плюс важливо надати паспорт та ідентифікаційний код під час отримання дров, аби довести, що саме ви оформлювали замовлення.

Скільки коштують дрова у 2024 році  

Ціна залежить від породи деревини та наявності. Наприклад, у разі проживання покупця в Оболонському районі Києва система пропонує трьох постачальників. За 1 м³ неколотих дров у листопаді 2024 році українцям доведеться заплатити:

  • філії "Київського лісового господарства" — 1 098 грн;
  • філії "Бориспiльського лісового господарства" — 832,48 грн;
  • філії "Вищедубечанського лісового господарства" — 761,25 грн.

Це вартість сосни звичайної. Сума варіюється, оскільки враховується розташування. Забирати товар дозволяється власним транспортом або скориставшись послугами перевізників. Зауважимо, кожен громадянин України має право замовляти не більше 15 м³ дров на рік.

Нагадаємо, українцям загрожують чималі штрафи за вирубку дерев і зберігання дров. Під час війни навіть карають тюремним ув’язненням за значну шкоду лісовим насадженням.

Також ми писали, що нашим громадянам допомагають підготуватися до зимового періоду. Держава забезпечує населення субсидіями та пільгами, а також видає грошову допомогу на купівлю палива.

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