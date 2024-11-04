Как официально купить дрова в Украине – цены за 1 м³

Украинцы могут официально купить дрова у поставщиков. Фото: Pexels

Наши граждане могут приобрести дрова разными способами, как онлайн, так и офлайн. В первом случае нужно посетить государственный интернет-магазин "ДроваЄ", чтобы несколькими щелчками оформить заказ, причем с доставкой.

Об этом говорится на официальном сайте "ДроваЄ".

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Как купить дрова онлайн

Украинцам предоставили доступ к сервису, где можно формировать заявки на покупку дров и получать подтверждение от поставщика. Необходимо авторизироваться на сайте с помощью электронных подписей (на файловом, облачном или других защищенных носителях), Дія.Підпису или BankID НБУ. Далее следует настроить параметры заказа:

указать адрес доставки;

выбрать из предложенных вариантов поставщика (лесхоз или лесничество);

указать тип дров и их количество;

отправить заявку и ждать подтверждения.

Как только поставщику придет заказ, он свяжется с клиентом для уточнения деталей сделки. После этого в личном кабинете станет доступна функция оплаты онлайн. Не забудьте отдельно учесть стоимость доставки. Плюс важно предоставить паспорт и идентификационный код при получении дров, дабы доказать, что именно вы оформляли заказ.

Сколько стоят дрова в 2024 году

Цена зависит от породы древесины и наличия. К примеру, в случае проживания покупателя в Оболонском районе Киева система предлагает трех поставщиков. За 1 м³ неколотых дров в ноябре 2024 года украинцам придется заплатить:

филиалу "Киевского лесного хозяйства" — 1 098 грн;

филиалу "Бориспольского лесного хозяйства" — 832,48 грн;

филиалу "Высшедубечанского лесного хозяйства" — 761,25 грн.

Это стоимость сосны обыкновенной. Сумма варьируется, поскольку учитывается расположение. Забирать товар разрешается своим транспортом или воспользовавшись услугами перевозчиков. Отметим, каждый гражданин Украины имеет право заказывать не более 15 м³ дров в год.

Напомним, украинцам грозят немалые штрафы за вырубку деревьев и хранение дров. Во время войны даже наказывают тюремным заключением за значительный ущерб лесным насаждениям.

Также мы писали, что нашим гражданам помогают подготовиться к зимнему периоду. Государство обеспечивает население субсидиями и льготами, а также выдает денежную помощь на покупку топлива.