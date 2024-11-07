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Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

7 листопада 2024 07:34
Єлизавета Супівська - редактор
Підготовка до зими – де не можна брати дрова і збирати сухостій
Брати дрова в лісі заборонено без спеціального дозволу. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

Деякі українці використовують лісові ресурси для опалення дому. Але здійснювати заготівлю дров треба правильно, законним способом, інакше загрожує адміністративна і кримінальна відповідальність. Аби не сплачувати великі штрафи, необхідно заздалегідь дізнатися, де категорично заборонено брати деревину.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де не можна брати дрова, посилаючись на норми українського законодавства.

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Чи можна збирати дрова в лісі

Як написано у статті 69 Лісового кодексу, використовувати ресурси дозволяється виключно за наявності спеціального безплатного документа — лісорубного квитка. Причому там вказують конкретні цілі, види ресурсів та обсяги. Ігнорування цих вказівок класифікується як порушення  і може стати підставою для притягнення до відповідальності.

"Спеціальний дозвіл на використання лісових ресурсів видається власниками лісів або постійними лісокористувачами у встановленому порядку, а також на проведення інших рубок і робіт, пов'язаних і не пов'язаних із веденням лісового господарства", — йдеться в Кодексі.

Без наявності документа українці можуть збирати в лісі виключно кору, дрібні гілочки, листя і хвою. Навіть сухостій, тобто повалені чи мертві дерева, також є власністю держави. Тож їх заготівля без квитка заборонена.

Звісно, якщо людина зрубає одне дерево в лісі, то її навряд чи притягнуть до відповідальності, змушуючи платити штраф. Але незаконна заготівля дров у серйозних обсягах дійсно суворо карається. Причому президент Володимир Зеленський ще повинен підписати законопроєкт про підвищення фінансових санкцій за вирубування лісових ресурсів.

Як правильно заготовити дрова

Аби не відповідати перед законом, варто купувати деревину в офіційних постачальників, які мають дозвіл на продаж ресурсу. Їх легко знайти за допомогою державного інтернет-магазину "ДроваЄ". Це інструмент, який дозволяє оформити замовлення онлайн, обрати необхідний тип сировини, почати комунікацію з підприємством, оплатити товар тощо.

Інший варіант — самостійно знайти контакти конкретного постачальника і домовитися про продаж дров. Так українці можуть бути впевнені, що жодних питань стосовно джерела походження ресурсу не виникне, оскільки будуть в наявності підтверджувальні документи.

Нагадаємо, скандальний закон про дрова досі чекає підпису Володимира Зеленського. Але його радник Дмитро Литвин заявив, що очільник держави не збирається підписувати документ. Тож нові норми, ймовірно, не наберуть чинності.

Також ми писали, що українці можуть зберігати на території домогосподарства певний обсяг дров без загрози юридичної відповідальності. Штрафи та інші покарання можливі у випадку наявності великих обсягів деревини.

дрова опалення покарання зима закон

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