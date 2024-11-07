Подготовка к зиме – где нельзя брать дрова и собирать сухостой

Братья дрова в лесу запрещены без специального разрешения. Фото: Pexels

Некоторые украинцы используют лесные ресурсы для отопления дома. Но делать заготовку дров нужно правильно, законным методом, иначе грозит административная и уголовная ответственность. Чтобы не платить большие штрафы, необходимо заранее узнать, где категорично запрещено брать древесину.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где нельзя брать дрова, ссылаясь на нормы украинского законодательства.

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Можно ли собирать дрова в лесу

Как написано в статье 69 Лесного кодекса, использовать ресурсы разрешается исключительно при наличии специального бесплатного документа — лесорубного билета. При этом там указывают конкретные цели, виды ресурсов и объемы. Игнорирование этих указаний классифицируется как нарушение и может стать основанием для привлечения к ответственности.

"Специальное разрешение на использование лесных ресурсов выдается владельцами лесов или постоянными лесопользователями в установленном порядке, а также на проведение других рубок и работ, связанных и не связанных с ведением лесного хозяйства", — говорится в Кодексе.

Без наличия документа украинцы могут собирать в лесу исключительно кору, мелкие веточки, листья и хвою. Даже сухостой, то есть поваленные или мертвые деревья, также являются собственностью государства. Так что их заготовка без билета запрещена.

Конечно, если человек срубит одно дерево в лесу, его вряд ли привлекут к ответственности, заставляя платить штраф. Но незаконная заготовка дров в серьезных объемах действительно строго наказывается. Причем президент Владимир Зеленский еще должен подписать законопроект о повышении финансовых санкций за вырубку лесных ресурсов.

Как правильно заготовить дрова

Чтобы не отвечать перед законом, следует покупать древесину у официальных поставщиков, имеющих разрешение на продажу ресурса. Их легко найти с помощью государственного интернет-магазина "ДроваЄ". Это инструмент, позволяющий оформить заказ онлайн, выбрать необходимый тип сырья, начать коммуникацию с предприятием, оплатить товар и т.д.

Другой вариант — самостоятельно найти контакты конкретного поставщика и договориться о продаже дров. Так украинцы могут быть уверены, что никаких вопросов по источнику происхождения ресурса не возникнет, поскольку будут в наличии подтверждающие документы.

Напомним, скандальный закон о дровах до сих пор ждет подписи Владимира Зеленского. Но его советник Дмитрий Литвин заявил, что глава государства не собирается подписывать документ. Поэтому новые нормы, вероятно, не вступят в силу.

Также мы писали, что украинцы могут хранить на территории домохозяйства определенные объемы дров без угрозы юридической ответственности. Штрафы и другие наказания возможны при наличии больших объемов древесины.