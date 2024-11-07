Подготовка к зиме – где нельзя брать дрова и собирать сухостой

Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова
Некоторые украинцы используют лесные ресурсы для отопления дома. Но делать заготовку дров нужно правильно, законным методом, иначе грозит административная и уголовная ответственность. Чтобы не платить большие штрафы, необходимо заранее узнать, где категорично запрещено брать древесину.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, где нельзя брать дрова, ссылаясь на нормы украинского законодательства.
Можно ли собирать дрова в лесу
Как написано в статье 69 Лесного кодекса, использовать ресурсы разрешается исключительно при наличии специального бесплатного документа — лесорубного билета. При этом там указывают конкретные цели, виды ресурсов и объемы. Игнорирование этих указаний классифицируется как нарушение и может стать основанием для привлечения к ответственности.
"Специальное разрешение на использование лесных ресурсов выдается владельцами лесов или постоянными лесопользователями в установленном порядке, а также на проведение других рубок и работ, связанных и не связанных с ведением лесного хозяйства", — говорится в Кодексе.
Без наличия документа украинцы могут собирать в лесу исключительно кору, мелкие веточки, листья и хвою. Даже сухостой, то есть поваленные или мертвые деревья, также являются собственностью государства. Так что их заготовка без билета запрещена.
Конечно, если человек срубит одно дерево в лесу, его вряд ли привлекут к ответственности, заставляя платить штраф. Но незаконная заготовка дров в серьезных объемах действительно строго наказывается. Причем президент Владимир Зеленский еще должен подписать законопроект о повышении финансовых санкций за вырубку лесных ресурсов.
Как правильно заготовить дрова
Чтобы не отвечать перед законом, следует покупать древесину у официальных поставщиков, имеющих разрешение на продажу ресурса. Их легко найти с помощью государственного интернет-магазина "ДроваЄ". Это инструмент, позволяющий оформить заказ онлайн, выбрать необходимый тип сырья, начать коммуникацию с предприятием, оплатить товар и т.д.
Другой вариант — самостоятельно найти контакты конкретного поставщика и договориться о продаже дров. Так украинцы могут быть уверены, что никаких вопросов по источнику происхождения ресурса не возникнет, поскольку будут в наличии подтверждающие документы.
Напомним, скандальный закон о дровах до сих пор ждет подписи Владимира Зеленского. Но его советник Дмитрий Литвин заявил, что глава государства не собирается подписывать документ. Поэтому новые нормы, вероятно, не вступят в силу.
Также мы писали, что украинцы могут хранить на территории домохозяйства определенные объемы дров без угрозы юридической ответственности. Штрафы и другие наказания возможны при наличии больших объемов древесины.
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