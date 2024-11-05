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Де офіційно купити дрова з документами і коли це краще робити

5 листопада 2024 19:17
Єлизавета Супівська - редактор
Де можна купити дрова з документами і коли краще їх заготовляти
Українці повинні купувати дрова офіційно. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

Готуючись до опалювального сезону, в деяких українців постає питання: де офіційно купити деревину? А з огляду на новий законопроєкт, яким хочуть посилити відповідальність за вирубування дерев і незаконне зберігання дров, тепер потрібно думати про наявність підтверджувальних документів про походження ресурсу.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де українцям придбати дрова з документами і коли це краще робити.

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Де офіційно купити дрова

Аби підтвердити походження дров, власнику домогосподарства треба мати будь-який документ, який доводить факт купівлі в постачальника. Наприклад, розрахунковий чек, квитанцію на оплату, накладну, договір, онлайн замовлення тощо. У разі офіційного придбання деревини проблеми з наявністю такого документу не виникне.

Наші громадяни мають доступ до різних способів купівлі лісних ресурсів. Перший — звернутися безпосередньо до найближчого підприємства, яке займається охороною і захистом державних угідь. Налагодивши офлайн комунікацію, ви зможете оформити замовлення.

Другий спосіб — перейти в інтернет-магазин "ДроваЄ". Це офіційний державний ресурс, відкритий відносно нещодавно. Людей забезпечили зручним інструментом для вибору постачальника, типу дров, оформлення доставки, оплати тощо. Для використання сайту необхідно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи BankID НБУ.

Постачальники дров
Замовлення на сайті "ДроваЄ". Скриншот: drovae.gov.ua

Коли заготовляти дрова

Це досить суб’єктивне питання, яке не має єдино правильної відповіді. Проте існують рекомендації, коли краще зайнятися заготівлею деревини для використання в опалювальний сезон. Зазвичай українцям радять купувати дрова у весняно-літню пору, оскільки це дозволяє уникнути ажіотажу та заощадити трохи грошей.

Плюс за кілька місяців деревина встигне гарантовано висохти, а значить — легко розгорятиметься, не виділяючи великої кількості диму, проте мають високу тепловіддачу.

З іншого боку, на результат часто впливає не сезон чи бажання людей, а фінансові чинники. Якщо вільні гроші з’явилися тільки восени, зрозуміло, що доведеться закуповувати ресурс впритул до початку опалювального сезону. Це невелика проблема, оскільки березові та соснові дерева мають здатність швидко розгоратися навіть у свіжоспиленому вигляді.

Тому зважайте на індивідуально обставини і не переживайте, що не встигли заготовити потрібний обсяг до настання холодів. Із плюсів — вологу осінню деревину набагато легше колоти.

Нагадаємо, українці все частіше починають використовувати дрова для опалення житла, враховуючи проблеми з електроенергією. Необхідно розуміти, яку деревину вибрати, щоб не пошкодувати про результат.

Також ми писали, що українці можуть зберігати дрова в певному обсязі без жодних юридичних проблем. Тобто їх не притягнуть до відповідальності за відсутність документів.

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