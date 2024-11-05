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Где официально купить дрова с документами и когда это делать

5 ноября 2024 19:17
Елизавета Супивская - редактор
Где можно купить дрова с документами и когда лучше их заготавливать
Украинцы должны покупать дрова официально. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

Готовясь к отопительному сезону, в некоторых украинцев возникает вопрос: где официально купить древесину? Учитывая новый законопроект, которым хотят усилить ответственность за вырубку деревьев и незаконное хранение дров, теперь нужно думать о наличии подтверждающих документов о происхождении ресурса.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где украинцам приобрести дрова с документами и когда это лучше делать.

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Где официально купить дрова

Чтобы подтвердить происхождение дров, владельцу домохозяйства нужно иметь любой документ, доказывающий факт покупки у поставщика. К примеру, расчетный чек, квитанцию на оплату, накладную, договор, онлайн заказ и т.д. При официальном приобретении древесины проблемы с наличием такого документа не возникнет.

Наши граждане имеют доступ к разным способам покупки лесных ресурсов. Первый — обратиться к ближайшему предприятию, которое занимается охраной и защитой государственных угодий. Настроив оффлайн коммуникацию, вы сможете оформить заказ.

Второй способ — перейти в интернет-магазин "ДроваЄ". Это официальный государственный ресурс, открытый относительно недавно. Людей снабдили удобным инструментом для выбора поставщика, типа дров, оформления доставки, оплаты и т.д. Для использования сайта необходимо авторизироваться с помощью электронной подписи или BankID НБУ.

Поставщики дров
Заказ на сайте "ДроваЄ". Скриншот: drovae.gov.ua

Когда заготавливать дрова

Это довольно субъективный вопрос, не имеющий единственно правильного ответа. Однако существуют рекомендации, когда лучше заняться заготовкой древесины для использования в отопительный сезон. Обычно украинцам советуют покупать дрова в весенне-летнее время, поскольку это позволяет избежать ажиотажа и сэкономить немного денег.

Плюс за несколько месяцев древесина успеет гарантированно высохнуть, а значит, будет легко разгораться, не выделяя большого количества дыма, однако имея высокую теплоотдачу.

С другой стороны, на итог частенько влияет не сезон или желание людей, а денежные причины. Если свободные финансы появились только осенью, понятно, что придется закупать ресурс впритык до начала отопительного сезона. Это небольшая проблема, поскольку березовые и сосновые деревья обладают способностью быстро разгораться даже в свежеспиленном виде.

Поэтому учитывайте индивидуально обстоятельства и не переживайте, что не успели заготовить нужный объем до наступления холодов. Из плюсов — влажную осеннюю древесину гораздо легче колоть.

Напомним, украинцы все чаще начинают использовать дрова для отопления жилья, учитывая проблемы с электроэнергией. Необходимо понимать, какую древесину выбрать, чтобы не пожалеть о результате.

Также мы писали, что украинцы могут хранить дрова в определенном объеме без юридических проблем. То есть, их не привлекут к ответственности за отсутствие документов.

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