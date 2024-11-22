Где украинцам официально купить дрова на зиму и не пожалеть

Дрова под снегом. Фото: Pexels

Украинцам запрещено самостоятельно заготавливать дрова, спиливая деревья в лесу или собирая сухостой. Необходимо обращаться к частным компаниям, местным лесхозам и государственным поставщикам, чтобы заказать необходимый объем древесины. Вариантов, где купить дрова в Украине, существует немало.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, куда украинцы могут обратиться за дровами.

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Где официально купить дрова

Один из наиболее распространенных и удобных способов — оформить обращение в государственном онлайн-магазине "ДроваЄ". Нужно авторизироваться на сайте с помощью Дія.Подписи или BankID, ввести адрес доставки, выбрать наиболее выгодное предложение от доступных поставщиков, указать тип дров и их количество. Останется только отправить заявку и ждать подтверждения от исполнителя.

Интернет-магазины "ДроваЄ". Фото: скриншот

Другой вариант — лично обратиться в ближайший филиал крупнейшего украинского поставщика. Речь идет о государственном предприятии "Леса Украины", которое имеет представительства во всех областях. Адреса филиалов и контактные данные можно найти на официальном сайте ГП "Леса Украины" по ссылке. Также в разделе "Средневзвешенные цены" есть сведения о стоимости деревянной продукции в разных регионах, что упрощает поиск выгодного предложения.

Цены на дрова в Киеве. Фото: скриншот

По желанию украинцы могут обратиться в частные компании, которые официально занимаются продажей дров. Объявления об услугах легко найти в сети Интернет, в том числе на портале OLX. Но стоит с осторожностью подходить к онлайн-заказу у частного поставщика, найденного через Интернет. Не исключено мошенничество, особенно в период отопительного сезона, когда спрос на древесину самый большой.

Дрова от частной компании. Фото: скриншот

Дрова от частной компании. Фото: скриншот

Дрова от частной компании. Фото: скриншот 1/3 ​ 3

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы должны покупать дрова с документами, чтобы у контролирующих органов не возникло вопросов. Лучшим вариантом будет посетить интернет-магазин "ДроваЄ", поскольку это официальный государственный портал для покупки древесины. Цены там достаточно лояльные, плюс можно заказать доставку.

Также мы писали, что некоторые украинцы нарушают закон, срубая дрова в лесу или собирая там сухостой. Заготавливать ресурс на зиму нужно правильно, иначе можно поплатиться. Чтобы не платить большие штрафы, лучше заранее узнать, где категорически запрещено брать дрова.