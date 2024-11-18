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Найкращі дрова для опалення — скільки коштують в листопаді

18 листопада 2024 11:21
Єлизавета Супівська - редактор
Які дрова найкраще підходять для опалення та скільки коштують
Дрова на зиму. Фото: Freepik
Єлизавета Супівська - редактор

Обираючи дрова, варто звертати увагу на показник теплотворної здатності, щоб отримати найкращий результат при опаленні домівки. Різні види дерев мають неоднакові вологість, щільність, вміст смол тощо, отже не всі підходять для обігріву оселі. Плюс важливим фактором вибору дров є вартість дров.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують дрова, які найкраще підходять для опалення.

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На сайті профільної компанії Baza-Drov пояснили, що потрібно використовувати дрова з вологістю 20-25%, інакше тепло буде витрачатися на випаровування води. Плюс щільніші породи довше горять, значить не доведеться часто закидати ресурси в топку. З огляду на вологість орієнтовно 20%, найкращу теплотворну здатність мають:

  • акація;
  • граб;
  • дуб;
  • клен;
  • вільха;
  • сосна.

Якщо у продажу немає сухих дров потрібної породи, можете придбати ресурс із підвищеною вологістю. Але обов’язково просушіть деревину: вистачить тижня у приміщенні або півтора місяця на вулиці.

Ціни на дрова в Україні  

Українці мають змогу придбати дрова кількома способами — онлайн через інтернет-магазин "ДроваЄ" чи особисто в державних/приватних постачальників. Оформлюючи замовлення на сайті, можна обрати компанію з найбільш вигідною пропозицією серед доступних. Вартість сильно варіюється, оскільки вибір треба робити між колотими і неколотими дровами.

Ціни в інтернет-магазині "ДроваЄ" станом на листопад 2024 року такі:

  • акація — від 865,00 грн/м³ (неколоті), від 2 004,00 грн/м³ (колоті);
  • граб — від 862,94 грн/м³ (неколоті), від 2 582,74 грн/м³ (колоті);
  • дуб — від 862,94 грн/м³ (неколоті), від 2 135,00 грн/м³ (колоті);
  • вільха — від 590,00 грн/м³ (неколоті), від 2 582,74 грн/м³ (колоті);
  • сосна — від 590 грн/м³ (неколоті), від 2 537,50 грн/м³ (колоті).

Деякі приватні компанії продають дрова вигідніше, аби конкурувати на ринку. В Інтернеті є багато оголошень для покупців, тож можна порівняти ціни та обрати найкращий для себе варіант. Середня вартість різних видів дров у приватних постачальників України така:

  • акація — від 1 820 грн/м³ до 1 950 грн/м³;
  • граб — від 1 800 грн/м³ до 1 950 грн/м³;
  • дуб — від 1 800 грн/м³ до 1 950 грн/м³;
  • клен — від 1 900 грн/м³ до 1 950 грн/м³;
  • вільха — від 1 800 грн/м³ до 1 950 грн/м³;
  • сосна — від 1 200 грн/м³ до 1 700 грн/м³.

Варто уточнити, що для котлів найкраще підходять дрова з низькою вологістю і високою щільністю, тоді як для печей необхідно звертати увагу на швидкістю опалювання та інші властивості деревини.

Нагадаємо, для ефективного обігріву оселі недостатньо просто заготовити сировину. Аби дрова не втратили свою теплотворну здатність, необхідно їх правильно зберігати.

Також ми писали, що деякі українці можуть заготовлювати дрова на зиму, використовуючи лісові ресурси. Наприклад, шукати повалені дерева та інший сухостій, вважаючи, що це цілком законно.

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