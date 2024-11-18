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Лучшие дрова для отопления — сколько стоят в ноябре

18 ноября 2024 11:21
Елизавета Супивская - редактор
Какие дрова лучше всего подходят для отопления и сколько стоят
Дрова на зиму. Фото: Freepik
Елизавета Супивская - редактор

Выбирая дрова, следует обращать внимание на показатель теплотворной способности, чтобы получить наилучший результат при отоплении дома. Различные виды деревьев имеют неодинаковую влажность, плотность, содержание смол и т.п., так что не все подходят для обогрева жилья. Плюс важным фактором выбора дров является стоимость дров.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят дрова, которые лучше всего подходят для отопления.

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На сайте профильной компании Baza-Drov объяснили, что нужно использовать дрова с влажностью 20-25%, иначе тепло будет тратиться на испарение воды. Плюс более плотные породы дольше горят, значит, не придется часто подбрасывать ресурсы в топку. Учитывая влажность ориентировочно 20%, наилучшую теплотворную способность имеют:

  • акация;
  • граб;
  • дуб;
  • клен;
  • ольха;
  • сосна.

Если в продаже нет сухих дров нужной породы, то можете приобрести ресурс с повышенной влажностью. Но обязательно просушите древесину: хватит недели в помещении или полтора месяца на улице.

Цены на дрова в Украине

Украинцы могут приобрести дрова несколькими способами — онлайн через интернет-магазин "ДроваЄ" или лично у государственных/частных поставщиков. Оформляя заказы на сайте, можно выбрать компанию с наиболее выгодным предложением среди доступных. Стоимость сильно варьируется, поскольку выбор нужно делать между колотыми и неколотыми дровами.

Цены в интернет-магазине "ДроваЄ" по состоянию на ноябрь 2024 года такие:

  • акация — от 865,00 грн/м³ (неколотые), от 2 004,00 грн/м³ (колотые);
  • граб — от 862,94 грн/м³ (неколотые), от 2 582,74 грн/м³ (колотые);
  • дуб — от 862,94 грн/м³ (неколотые), от 2 135,00 грн/м³ (колотые);
  • ольха — от 590,00 грн/м³ (неколотые), от 2 582,74 грн/м³ (колотые);
  • сосна — от 590 грн/м³ (неколотые), от 2 537,50 грн/м³ (колотые).

Некоторые частные компании продают дрова выгоднее, чтобы конкурировать на рынке. В Интернете есть много объявлений для покупателей, поэтому можно сравнить цены и выбрать лучший вариант. Средняя стоимость разных видов дров у частных поставщиков Украины такая:

  • акация — от 1 820 грн/м³ до 1 950 грн/м³;
  • граб — от 1 800 грн/м³ до 1 950 грн/м³;
  • дуб — от 1 800 грн/м³ до 1 950 грн/м³;
  • клен — от 1 900 грн/м³ до 1 950 грн/м³;
  • ольха — от 1 800 грн/м³ до 1 950 грн/м³;
  • сосна — от 1 200 грн/м³ до 1 700 грн/м³.

Стоит уточнить, что для котлов лучше подходят дрова с низкой влажностью и высокой плотностью, тогда как для печей необходимо обращать внимание на скорость отопления и другие свойства древесины.

Напомним, для эффективного обогрева дома недостаточно просто заготовить сырье. Чтобы дрова не потеряли свою теплотворную способность, необходимо их правильно хранить.

Также мы писали, что некоторые украинцы могут заготавливать дрова на зиму, используя лесные ресурсы. Например, искать сваленные деревья и другой сухостой, считая, что это вполне законно.

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