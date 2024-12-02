Нужно знать каждому – 5 важных вопросов о дровах

Человек, держащий дрова и топор. Фото: Pexels

Дрова остаются одним из самых популярных вариантов отопления. Однако обогрев с помощью древесины имеет свои особенности. Хотя все знают, что для эффективного отопления следует использовать твердые породы деревьев, многие украинские не догадываются, как выбирать дрова, чтобы не повредить печь или камин, или как правильно хранить такое топливо.

Сайт Новини.LIVE отвечает на 5 важных вопросов о дровах, которые могут возникнуть у украинцев во время отопительного сезона.

Читайте также:

Можно ли забирать поваленные деревья из леса на дрова

Многие интересуются, почему они не могут забрать деревья, погибшие в лесу. На это есть несколько причин. Во-первых, это вопрос безопасности, ведь лесозаготовка представляет собой опасный вид деятельности, требующий специальной квалификации и соблюдения техники безопасности.

Если позволить людям самостоятельно заготавливать дрова, трудно определить, кто будет нести ответственность за несчастные случаи. Также некоторые граждане могут незаконно забирать не только сухие деревья, но и свежие стволы, что усложняет контроль.

Можно ли оформить субсидию на дрова и каков размер помощи в 2024 году

Украинцы, которые используются для отопления дрова, могут оформить специальные выплаты от государства. Максимальный размер финансовой помощи для украинцев составляет 16 234 грн на одну семью в год. Для отдельных категорий лиц сумма может быть увеличена до 21 тыс. грн.

В 2023 году правительство запустило экспериментальный проект, целью которого было обеспечение дровами граждан, не имеющих возможности использовать газовое оборудование для отопления. В конце лета было принято решение продлить его на следующий отопительный сезон 2024-2025 годов.

Первоначально финансовую поддержку получат лица, проживающие в пределах 10 километров от границы с Россией или в районах, где продолжаются боевые действия. Для таких граждан предусмотрена помощь УВКБ ООН в размере 21 тыс. грн.

Как правильно хранить дрова

Правильное хранение дров очень важно для эффективности отопления, безопасности и долговечности топлива. Украинцам следует обратить внимание на:

Безопасность: дрова следует хранить на расстоянии от жилых помещений во избежание пожара. Вентиляцию: хранить дрова в хорошо проветриваемых местах с минимальной влажностью, таких как сараи или навесы. Защита от влаги: использовать брезент или подкладки, чтобы дрова не контактировали с влажной почвой. Защита от вредителей: регулярно проверяйте дрова на наличие вредителей и принимайте меры по их устранению.

Лучшее время для заготовки дров – весна или лето, чтобы они полностью высохли до начала отопительного сезона.

Как дрова могут повредить печь или камин

Камин нуждается во внимательном подходе к выбору топлива, и не вся древесина подходит для сжигания в нем. Наиболее уязвимым элементом является дымоход, который часто остается незамеченным.

Хвойные породы деревьев, например, совершенно не подходят для каминов из-за своей низкой плотности и большого количества смолистых полостей, что приводит к накоплению копоти и загрязнению дымохода.

Дрова этой породы также "стреляют" при горении, что может привести к пожару. Влажные дрова также оказывают негативное влияние на работу камина и могут сократить срок его службы.

Печи менее требовательны к выбору древесины, но использование хвойных дров создает дополнительное загрязнение дымохода и затрудняет его обслуживание из-за большого количества смол.

Чем нельзя отапливать дом

Для эффективного отопления следует выбирать дрова с высокой теплотворностью, низкой влажностью и минимальным содержанием смол. При этом следует избегать:

гнилых поленьев или старых досок;

древесины с лаковым покрытием или краской;

сырых или недостаточно высушенных дров.

Такие материалы создают только дым и неприятный запах, а в случае использования древесины с плесенью придется регулярно чистить дымоход. Кроме того, это может навредить вашему здоровью.

Ранее мы писали, что в Украине запрещено самостоятельно заготавливать дрова, срезая деревья или собирая сухости в лесу. Для этого нужно обращаться к частным компаниям, лесхозам или государственным поставщикам.

Также мы рассказывали, что, несмотря на то, что в лесах часто случаются поваленные деревья и сухие ветки, их запрещено забирать без разрешения. За это можно получить штраф или более жесткое наказание.