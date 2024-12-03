Дрова из леса — что нужно знать украинцам, чтобы не нарушить закон

Изрубленные дрова. Фото: Pixabay

Зима — это не только холод и снег, но и вызов для многих украинских домохозяйств, которые ищут способы эффективно обогреть свои дома. Приобрести дрова или нарубить самостоятельно – это индивидуальный выбор каждого хозяина. Однако перед тем, как отправляться в лес за бесплатной древесиной, важно знать, какие правила нужно соблюдать, чтобы не получить штраф.

О том, как избежать штрафов при самостоятельной заготовке дров, объяснили в Северном межрегиональном управлении лесного и охотничьего хозяйства.

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Кто имеет право заготавливать дрова в лесу

Украинцам важно учитывать ряд правил при самостоятельной заготовке дров. Самовольно пилить деревья или сухостой, даже если они упали в результате урагана, запрещено.

Для легальной заготовки дров требуется лесорубный билет — специальное разрешение, обычно предоставляемое постоянным лесопользователям, в частности лесохозяйственным предприятиям. Именно эти организации отвечают за очистку лесов от сваленных деревьев и обеспечивают порядок в лесных массивах. Этот документ регулирует использование лесных ресурсов и дает возможность:

вести учет платы за использование лесных материалов;

производить заготовку древесины в определенном порядке;

устанавливать сроки и способы очищения лесных участков;

контролировать объемы разрешенной древесины и других ресурсов.

Какая ответственность за нарушение правил заготовки дров

Согласно статье 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях, несанкционированная рубка сухостоя считается незаконной. За такие действия предусмотрены штрафы. Однако, без дополнительных разрешений украинцы имеют право собирать хвою, опавшие листья, мелкие ветви и упавшую на землю кору.

Самостоятельная заготовка дров может стать удобной альтернативой покупке, но для этого нужно строго соблюдать установленные нормы. Только при наличии лесорубного билета украинцы могут заготавливать древесину.

Ранее мы писали, что с началом холодов многие украинцы ищут альтернативные способы обогрева жилья. Газ доступен не везде и дорого стоит, поэтому люди выбирают другие варианты, в частности дрова.

Также мы писали, что большое количество жителей сел и частного сектора выбирают дрова для обогрева своих домов. Хотя большинство хозяев знают, какие дрова дают больше тепла, есть еще несколько моментов, которые они могут не догадываться.