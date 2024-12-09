Поваленные деревья вдоль дорог — можно ли собирать на дрова

Поваленное дерево. Фото: Pexels

На обочинах большинства автодорог Украины можно увидеть зеленые насаждения — деревья и кустарники. На некоторых участках эти насаждения находятся в заброшенном состоянии, поваленные деревья остаются без присмотра и постепенно гниют. Это вызывает интерес среди местных жителей, которые готовы использовать их для собственных нужд, например, на дрова. Но не все граждане знают, законно ли это делать.

О том, можно ли самостоятельно резать на дрова сухостой с посадок и защитных лесополос, отмечается в статье 105 Лесного кодекса Украины.

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Почему нельзя забирать на дрова деревья из лесополос вдоль дорог

Украинцы часто замечают, что защитные лесополосы вдоль дорог нередко засорены сваленными деревьями. Своевременная уборка таких насаждений важна не только для эстетического вида трасс, но и для безопасности движения.

Зеленые насаждения в пределах полос отвода автомобильных дорог государственного значения находятся на балансе Служб автомобильных дорог соответствующих областей. Их уход обеспечивают подрядные организации, с которыми заключаются договоры на содержание этих участков.

Подрядные организации имеют право удалять аварийные деревья, такие как сухости или больные насаждения, если они находятся вблизи проезжей части или недалеко от линий электропередач. Эти работы производятся исключительно на основании лесорубного билета и после экспертной оценки стоимости древесины.

Себестоимость срезанных деревьев вычитается из суммы выполненных работ или поступает на счет Службы автомобильных дорог. При определенных обстоятельствах уборкой сваленного сухостоя могут заниматься подразделения ГСЧС.

Можно ли убирать деревья для собственных нужд

Самостоятельная заготовка сухостоя, веток или других остатков деревьев гражданами считается незаконной. Согласно статье 105 Лесного кодекса Украины, нарушение норм лесного законодательства может привести к следующим видам ответственности:

дисциплинарность;

административной;

гражданско-правовой;

криминальной.

В частности, к ответственности привлекаются лица, осуществляющие незаконную вырубку или повреждение деревьев и кустарников. Вопрос уголовной ответственности за подобные действия регулируется статьей 246 Уголовного кодекса Украины.

Лесохозяйственные предприятия не имеют права выдавать разрешения на заготовку дров без соответствующих документов. Кроме того, такие работы считаются опасными и нуждаются в соблюдении правил безопасности. Лесники напоминают, что находясь в лесах, следует соблюдать установленные нормы, чтобы избежать возможных травм или несчастных случаев.

Раньше мы писали, что некоторые украинцы покупают дрова, другие заготавливают их самостоятельно. Второй вариант не только трудоемкий, но и грозит штрафами.

Также мы рассказывали, что для многих граждан Украины дрова станут главным источником тепла этой зимой. Однако, чтобы сохранить ее теплотворность и избежать их порчи, следует заранее позаботиться об условиях хранения дров.