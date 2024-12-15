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Рубка деревьев у железной дороги — кто может заготовлять дрова

15 декабря 2024 14:12
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Заготовка дров — кто имеет право на рубку у железнодорожных путей
Поезд двигается по пути. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Зеленые насаждения играют ключевую роль в обеспечении безопасности железнодорожного транспорта, защищая пути от неблагоприятных погодных условий и снежных заносов. Они способствуют бесперебойному движению поездов независимо от времени года. Однако некоторые украинцы задумываются о том, можно ли заниматься заготовкой дров в этих зонах.

О том, можно ли собирать дрова в посадках вдоль железнодорожных путей, рассказали на сайте Золочевского городского совета.

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Почему нельзя рубить деревья вдоль железнодорожных путей

С момента активного развития железнодорожной инфраструктуры борьба со снежными заносами была важной задачей. Сначала использовали переносные щиты, а затем вдоль путей начали создавать лесонасаждения.

Представители железной дороги отмечают необходимость усиления мер по защите лесов, растущих вдоль железнодорожных магистралей. Эти насаждения служат барьером против:

  • лавин;
  • оползней;
  • эрозии почв;
  • снежных заносов;
  • песчаных заносов;
  • селевых потоков.

Кто может срезать деревья вдоль железнодорожных магистралей

Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины №1045, решение об удалении зеленых насаждений в населенных пунктах принимает исполнительный орган местного совета. Для этого необходимо получить разрешение — ордер, а в отдельных случаях это осуществляется на основании других документов, предусмотренных законодательством.

В случае необходимости удаления деревьев вдоль железнодорожных путей, ограничивающих видимость движения поездов или создающих угрозу безопасности, эта задача возлагается на профильные подразделения. Процесс регламентируется законодательством:

  1. Создается комиссия для оценки состояния деревьев.
  2. Определяется необходимость их удаления.
  3. Проводится документальное оформление.

Могут ли граждане собирать дрова у железнодорожных путей

Согласно статье 4 Лесного кодекса Украины, в лесной фонд принадлежат все леса независимо от их расположения и формы собственности, включая защитные насаждения и другие покрытые лесом территории.

Нарушение лесного законодательства, согласно статье 105 Лесного кодекса Украины, предусматривает дисциплинарную, административную, гражданскую или уголовную ответственность. В частности, незаконная рубка деревьев без специального разрешения (лесорубного билета) является серьезным правонарушением. К таким действиям также относятся транспортировка, хранение и сбыт незаконно срубленных деревьев или кустарников.

Самовольная сборка древесины, даже в случаях, когда деревья срезаны вдоль железнодорожных путей, является нарушением. Дрова принадлежат организации, осуществившей удаление деревьев. Граждане не имеют права самостоятельно забирать срезанные деревья или ветки без согласования с соответствующими органами. Это может расцениваться как самопроизвольное присвоение имущества.

Ранее мы писали, что часто в парках и скверах можно увидеть сухие деревья или опавшие ветви, которые кажутся никому не нужными. В такие моменты у владельцев дровяных печей и твердотопливных котлов возникает желание отобрать его для отопления.

Также мы рассказывали, что с приближением зимы вопрос тепла становится еще более актуальным. Однако для тех, кто отапливает дом дровами, в этом сезоне важно ориентироваться в новых законодательных нормах, поскольку появился законопроект, регулирующий заготовку древесины и усиливающий ответственность за ее нелегальное использование.

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