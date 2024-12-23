Дрова для опалення — чи можна вирубувати самосів на своїй земельній ділянці

Дрова поміж дерев. Фото: Pexels

Інколи на земельних ділянках, які належать українцям, можуть самосівом вирости чагарники та дерева. Таке часто трапляється, якщо за ділянкою не доглядали та не обробляли її. У деяких українців може виникнути питання, чи можна самостійно вирубувати ці насадження на дрова.

Про те, чи можна рубати на дрова самосів на своїй ділянці, зазначається у законі України "Про рослинний світ".

Читайте також:

Чи можна без дозволу рубати сухостій на власній ділянці

Власники земельних ділянок мають право вирубати сухостій на своїх територіях без отримання спеціального дозволу. Згідно з нормами законодавства, власники землі зобов'язані використовувати її за цільовим призначенням. Якщо ділянка не оброблялася та на ній виросли чагарники чи дерева, їх необхідно вирубати для відновлення попереднього стану землі.

Згідно з частиною 1 статті 91 Земельного кодексу України, власники земельних ділянок сільськогосподарського призначення зобов’язані вести на них товарне сільськогосподарське виробництво, що включає регулярну обробку землі:

боротьбу з бур'янами;

вирубку деревної рослинності;

проведення агротехнічних заходів.

Відсутність такої діяльності є адміністративним правопорушенням відповідно до ст. 53 КУпАП, що може призвести до накладення штрафу в розмірі від 85 до 340 грн.

Згідно зі статтею 10 Закону України "Про рослинний світ", приватні власники земельних ділянок не потребують ліцензії або спеціального дозволу (лісорубного квитка) для вирубки дерев чи чагарників на своїй землі. Тобто, для усунення самосіву та сухостою на своїй території дозвіл на спеціальне використання рослинних ресурсів не потрібен.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що багато автошляхів України відділені зеленими насадженнями — деревами та чагарниками. На деяких ділянках вони занедбані, зламані дерева залишаються без догляду і поступово гниють. Це привертає увагу місцевих жителів, які хочуть використовувати їх для дров.

Також ми розповідали, що газове опалення залишається основним, але все більше людей обирають альтернативи, зокрема опалення дровами. Проте зазвичай збір деревини без дозволу є незаконним, хоча існують певні винятки.