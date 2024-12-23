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Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

23 декабря 2024 14:12
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Дрова для отопления — можно ли вырубать самосевы на своем земельном участке.
Дрова между деревьями. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Иногда на принадлежащих украинцам земельных участках могут самосевом вырасти кустарники и деревья. Такое часто случается, если за участком не ухаживали и не обрабатывали его. У некоторых украинцев может возникнуть вопрос, можно ли самостоятельно вырубать эти насаждения на дрова.

О том, можно ли рубить на дрова самосев на своем участке, говорится в законе Украины "О растительном мире".

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Можно ли без разрешения рубить сухостой на собственном участке

Владельцы земельных участков вправе вырубить сухостой на своих территориях без получения специального разрешения. Согласно нормам законодательства, владельцы земли обязаны использовать ее по целевому назначению. Если участок не обрабатывался и на нем выросли кустарники или деревья, их необходимо вырубить для восстановления предыдущего состояния земли.

Согласно части 1 статьи 91 Земельного кодекса Украины, владельцы земельных участков сельскохозяйственного назначения обязаны вести на них товарное сельскохозяйственное производство, включающее регулярную обработку земли:

  • борьбу с сорняками;
  • вырубку древесной растительности;
  • проведение агротехнических мероприятий.

Отсутствие такой деятельности является административным правонарушением в соответствии со ст. 53 КУоАП, что может привести к наложению штрафа в размере от 85 до 340 грн.

Согласно статье 10 Закона Украины "О растительном мире", частные владельцы земельных участков не нуждаются в лицензии или специальном разрешении (лесорубном билете) для вырубки деревьев или кустарников на своей земле. То есть, для устранения самосева и сухостоя на своей территории разрешение на специальное использование растительных ресурсов не требуется.

Что еще следует знать украинцам

Ранее мы писали, что многие дороги Украины отделены зелеными насаждениями — деревьями и кустарниками. На некоторых участках они заброшены, сломанные деревья остаются без присмотра и постепенно гниют. Это привлекает внимание местных жителей, которые хотят использовать их для дров.

Также мы рассказывали, что газовое отопление остается основным, но все больше людей выбирают альтернативы, в частности, отопление дровами. Однако обычно сбор древесины без разрешения незаконно, хотя существуют определенные исключения.

коммунальные услуги земля деревья отопление дрова

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