Заготівля дров в лісі — коли українцям дозволено забирати сухостій

Рубка лісу. Фото: Pexels

Газове опалення залишається основним, але все більше людей розглядають альтернативи. Одним з таких варіантів — опалення дровами. Однак варто пам’ятати, що зазвичай самостійне збирання деревини — це незаконно, але є певні виключення.

Про те, чому українці не мають права самостійно забирати дерева з лісу дрова та коли можливі виключення, пояснили в Сумському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.

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Чи можуть українці збирати дрова в лісі

Згідно з Лісовим кодексом України, використання лісових ресурсів регулюється двома типами використання:

Загальне використання — дозволяє громадянам безплатно збирати для особистих потреб дикорослі трави, квіти, ягоди, гриби та інше, без спеціального дозволу. Спеціальне використання — дозволяє заготовляти деревину лише постійним лісокористувачам.

Заготівля деревини є небезпечною діяльністю, тому займатися нею можуть лише кваліфіковані працівники. Для цього потрібен спеціальний дозвіл — лісорубний квиток, порядок видачі якого чітко визначений законодавством.

Щодо заготівлі сухих або повалених дерев — ці ресурси належать державі й перебувають під її охороною. Використовувати їх мають право лише власники лісів або постійні лісокористувачі, і лише в межах дозволеного обсягу.

Збирання повалених вітром чи снігом дерев в лісах України є порушенням закону і карається відповідно до Кримінального кодексу України (стаття 185 — крадіжка). Це може призвести до штрафів і необхідності компенсації завданих збитків.

Окремі повалені дерева є важливим середовищем для тварин, тому їх збереження обов’язкове. Це зазначається в лісорубному квитку, і самостійне збирання сушняку може завдати шкоди природі та живим організмам, що там оселяються.

Варто розуміти, що незнання законів не звільняє від відповідальності. Без спеціального дозволу ви стаєте порушником закону.

Коли українці можуть законно збирати дрова в лісі

Мешканці громади можуть самостійно заготовляти паливну деревину для зимового періоду, скориставшись визначеними ділянками лісових угідь. Це зручний і доступний спосіб забезпечити себе дровами на зиму, але важливо дотримуватись правил, що регулюють цей процес.

Місцева влада може дозволити збір деревини лише на тих ділянках лісу, де проводяться різні види рубок. Однак забирати дозволяється лише сухостій, хмиз та лісові відходи. Застосування бензопил та електропил суворо заборонено — деревину можна збирати тільки без відокремлення стовбура від пня. Ці заходи спрямовані на збереження лісових ресурсів і підтримання екологічного балансу.

Також обов'язковою умовою є присутність представника лісокористувача або власника лісу, який контролює дотримання правил заготівлі та допомагає розв'язувати будь-які питання, що виникають на місці.

Раніше ми писали, що в карпатських лісах місцеві жителі часто помічають повалені дерева та сухі гілки, які можна було б використати для опалення. Проте чи можна забирати таку деревину для власних потреб, багато хто не знає.

Також ми розповідали, що в парках та скверах можна помітити нікому не потрібні сухі дерева або гілки. В такі моменти може виникнути спокуса використати їх для опалення свого дому, але самовільно забирати дрова не бажано.