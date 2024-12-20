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Заготовка дров в лесу — где разрешено забирать поваленные деревья

20 декабря 2024 19:15
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Заготовка дров в лесу — когда украинцам разрешено забирать сухостой
Рубка леса. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Газовое отопление остается основным, но все большее число людей рассматривают альтернативы. Одним из таких вариантов является отопление дровами. Однако следует помнить, что обычно самостоятельный сбор древесины — это незаконно, но есть определенные исключения.

О том, почему украинцы не имеют права самостоятельно забирать деревья из леса и когда возможны исключения, объяснили в Сумском областном управлении лесного и охотничьего хозяйства.

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Могут ли украинцы собирать дрова в лесу

Согласно Лесному кодексу Украины, использование лесных ресурсов регулируется двумя типами использования:

  1. Общее использование — позволяет гражданам бесплатно собирать для личных нужд дикорастущие травы, цветы, ягоды, грибы и прочее без специального разрешения.
  2. Специальное использование — позволяет заготавливать древесину только постоянным лесопользователям.

Заготовка древесины представляет собой опасную деятельность, поэтому заниматься ею могут только квалифицированные работники. Для этого требуется специальное разрешение — лесорубный билет, порядок выдачи которого четко определен законодательством.

Относительно заготовки сухих или сваленных деревьев — эти ресурсы принадлежат государству и находятся под его охраной. Использовать их имеют право только владельцы лесов или постоянные лесопользователи и только в пределах разрешенного объема.

Сбор сваленных ветром или снегом деревьев в лесах Украины является нарушением закона и наказывается в соответствии с Уголовным кодексом Украины (статья 185 — кража). Это может привести к штрафам и необходимости компенсации нанесенного ущерба.

Отдельные упавшие деревья являются важной средой для животных, поэтому их сохранение обязательно. Это отмечается в лесорубном билете, и самостоятельный сбор сушняка может нанести вред природе и живущим там живым организмам.

Следует понимать, что незнание законов не освобождает от ответственности. Без специального разрешения вы становитесь нарушителем закона.

Когда украинцы могут законно собирать дрова в лесу

Жители общины могут самостоятельно заготавливать древесину для зимнего периода, воспользовавшись определенными участками лесных угодий. Это удобный и доступный способ обеспечить себя дровами на зиму, но важно соблюдать правила, регулирующие этот процесс.

Местные власти могут разрешить сбор древесины только на тех участках леса, где проводятся разные виды рубок. Однако забирать разрешается только сухостой, хворост и лесные отходы. Применение бензопил и электропил строго запрещено — древесину можно собирать только без отделения ствола от пня. Эти меры направлены на сохранение лесных ресурсов и поддержание экологического баланса.

Также обязательным условием является присутствие представителя лесопользователя или владельца леса, который контролирует соблюдение правил заготовки и помогает решать любые возникающие на месте вопросы.

Ранее мы писали, что в карпатских лесах местные жители часто замечают поваленные деревья и сухие ветки, которые можно использовать для отопления. Однако можно ли забирать такую древесину для собственных нужд, многие не знают.

Также мы рассказывали, что в парках и скверах можно заметить никому не нужные сухие деревья или ветки. В такие моменты может возникнуть соблазн использовать их для отопления дома, но самовольно забирать дрова не желательно.

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