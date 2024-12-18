Заготівля дров у Карпатах — чи можна забирати сухостій для власних потреб

Дрова поміж гір. Фото: Pexels

Карпатські гори завжди вражають своєю величчю та неприступністю, а в зимовий період ця краса набуває особливого шарму. Однак, придивившись вглиб цих лісів, місцеві жителі часто помічають повалені стовбури дерев та сухе гілля, які чудово підійшли для опалення їхніх осель. Та чи законно буде забирати таку деревину для власних потреб люди можуть не здогадуватись.

Про те, чи дозволено місцевим мешканцям збирати сухостій в горах, зазначається в Лісовому кодексі України.

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Чи можуть українці збирати дрова в горах

Дрова залишаються одним із найпопулярніших видів палива для обігріву осель українців, які проживають на полонинах та біля гір. Цей спосіб опалення особливо актуальний в умовах зростання тарифів на електроенергію та високої ціни на газ.

У сільській місцевості багато сімей традиційно самостійно заготовляли та досі заготовляють дрова в лісі для власних потреб. Також вони вирубують старі дерева у власних садах, щоб створити запаси дров на зиму. Проте заготовляти дрова у лісах без відповідного дозволу заборонено, а порушникам загрожують штрафи.

Чи покарають українців за рубку дерев в горах

Відповідно до Лісового кодексу України, повалені, сухі чи мертві дерева, а також їхні залишки, які опинилися на землі через буревії чи снігопади, належать до лісових ресурсів держави. Їх використання можливе виключно для власників лісів або постійних лісокористувачів, які мають право на заготівлю.

Відповідно до статті 69 Лісового кодексу України, заготівля деревини та інших лісових матеріалів на виділених лісових ділянках можлива лише за спеціальним дозволом, таким як лісорубний або лісовий квиток. Загальне використання лісових ресурсів дозволяє громадянам безплатно та без дозволу збирати для власного споживання:

квіти;

ягоди;

горіхи;

гриби;

дикорослі трави.

Всі види заготівлі деревини чи інших лісоматеріалів регулюються спеціальним порядком і вимагають отримання лісорубного квитка — офіційного дозволу на використання лісових ресурсів. Тому навіть для особистих потреб заготівля дерев без такого дозволу вважається незаконною вирубкою та порушенням лісового законодавства.

Раніше ми писали, що українці часто помічають сухі дерева чи опале гілля, яке здається безкорисним. Комусь може здатись, що їх можна використати як дрова для власних потреб, але це не так.

Також ми розповідали, що зелені насадження вздовж колій мають важливе значення для безпеки залізничного транспорту. Проте інколи громадяни задумуються над тим, чи можна зрізати кілька дерев для власних потреб у цих посадках.