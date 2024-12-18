Заготовка дров в Карпатах — можно ли забирать сухостой для собственных нужд

Дрова между горами. Фото: Pexels

Карпатские горы всегда поражают своим величием и неприступностью, а в зимний период эта красота приобретает особый шарм. Однако, присмотревшись вглубь этих лесов, местные жители часто замечают поваленные стволы деревьев и сухие ветки, которые прекрасно подошли бы для отопления их домов. Но законно ли будет забирать такую древесину для собственных нужд люди могут не догадываться.

О том, разрешено ли местным жителям собирать сухости в горах, говорится в Лесном кодексе Украины.

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Могут ли украинцы собирать дрова в горах

Дрова остаются одним из самых популярных видов топлива для обогрева жилищ украинцев, проживающих на горных долинах и у гор. Этот способ отопления особенно актуален в условиях роста тарифов на электроэнергию и высокой цены на газ.

В сельской местности многие семьи традиционно самостоятельно заготавливали и до сих пор заготавливают дрова в лесу для собственных нужд. Также они вырубают старые деревья в садах, чтобы создать запасы дров на зиму. Однако заготавливать дрова в лесах без соответствующего разрешения запрещено, а нарушителям грозят штрафы.

Накажут ли украинцев за рубку деревьев в горах

Согласно Лесному кодексу Украины, упавшие, сухие или мертвые деревья, а также их остатки, оказавшиеся на земле из-за урагана или снегопада, относятся к лесным ресурсам государства. Их использование возможно исключительно для владельцев лесов или постоянных лесопользователей, имеющих право на заготовку.

Согласно статье 69 Лесного кодекса Украины, заготовка древесины и других лесных материалов на выделенных лесных участках возможна только по специальному разрешению, такому как лесорубный или лесной билет. Общее использование лесных ресурсов позволяет гражданам бесплатно и без разрешения собирать для собственного потребления:

цветы;

ягоды;

орехи;

грибы;

дикорастущие травы.

Все виды заготовки древесины или других лесоматериалов регулируются специальным порядком и требуют получения лесорубного билета — официального разрешения на использование лесных ресурсов. Поэтому даже для личных нужд заготовка деревьев без разрешения считается незаконной вырубкой и нарушением лесного законодательства.

Ранее мы писали, что украинцы часто замечают сухие деревья или опавшие ветки, которые кажутся бесполезными. Кому-то может показаться, что их можно использовать как дрова для собственных нужд, но это не так.

Также мы рассказывали, что зеленые насаждения вдоль путей имеют важное значение для безопасности железнодорожного транспорта. Однако иногда граждане задумываются о том, можно ли срезать несколько деревьев для собственных нужд в этих посадках.