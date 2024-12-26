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Заготовка дров — можно ли срубить растущее за окном дерево

26 декабря 2024 14:30
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Заготовка дров в Украине — можно ли рубить деревья в городах и селах
Порубленные дрова. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

В каждом населенном пункте Украины есть зеленые насаждения. Некоторые из них находятся в нелучшем состоянии, поэтому местные жители задумываются, можно ли срезать на дрова такие деревья и кустарники. Однако здесь не все так просто.

О том, можно ли заготовлять дрова из деревьев, растущих в вашем городе или селе, говорится в законе Украины "О благоустройстве населенных пунктов".

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Можно ли рубить на дрова деревья в вашем городе или поселке

Согласно украинскому законодательству порядок удаления зеленых насаждений, в частности деревьев, регулируется несколькими нормативно-правовыми актами. Важен Закон Украины "О благоустройстве населенных пунктов", который отмечает, что все зеленые насаждения в пределах населенных пунктов подлежат охране. Исключение считаются только деревья, которые растут в охранных зонах:

  • воздушных и кабельных линий;
  • трансформаторных подстанций;
  • других технических устройств.

В таких случаях рубка разрешается, но при условии, что диаметр ствола дерева не превышает 5 см.

Также, согласно действующему законодательству, срезать деревья разрешается при строительстве объектов архитектуры, ликвидации аварий на инженерных сетях, для восстановления светового режима в затеняемых деревьями домах или в случае проведения ремонтных работ в охранных зонах энергетических или коммунальных сетей. Кроме того, деревья могут быть срезаны, если они достигли возрастного предела или при условии стихийного бедствия.

Можно ли срубить дерево возле вашего дома

Рубка зеленых насаждений не может производиться без соответствующих разрешений. Для этого необходимо получить ордер на удаление деревьев, выдаваемый компетентным органом местных властей на основании заявления, поданного физическим или юридическим лицом. В состав комиссии, рассматривающей эти вопросы, входят представители сельского, поселкового или городского совета, а также экологических органов и других соответствующих учреждений.

В случаях, когда дерево представляет угрозу жизни или имуществу людей, его можно срезать немедленно. Но в таком случае документы на проведение работ оформляются уже после их выполнения.

В общем, любые работы по заготовке дров в пределах населенных пунктов должны производиться только после получения соответствующего разрешения или ордера. Если вы увидели, что в вашем населенном пункте вырубают деревья, нужно обратиться к местным властям, чтобы убедиться в законности таких действий.

Ранее мы писали, что иногда на принадлежащих украинцам земельных участках без вмешательства людей могут появляться кустарники и деревья. Поэтому у владельцев таких участков возникает вопрос, разрешено ли им вырубать эти насаждения на дрова.

Также мы рассказывали, что с началом зимнего периода вопрос обогрева становится максимально актуальным. Для тех, кто использует дрова как источник тепла, в этом году важно не только позаботиться о запасах топлива, но и разобраться с некоторыми юридическими требованиями и нормами.

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