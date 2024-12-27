Уголовная ответственность за дрова в Украине — что запрещено делать в лесу

Срезанные стволы деревьев. Фото: Pexels

Леса Украины находятся не в идеальном состоянии. Много где в них можно заметить сухостой, поваленные стволы деревьев и кустарники, которые украинцы могли бы использовать на дрова. Однако если проводить рубку этих насаждений без разрешения, у правоохранителей могут возникнуть вопросы к вам.

О том, угрожает ли украинцам уголовная ответственность за дрова из леса, отмечается в Уголовном кодексе Украины.

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В Украине проблема незаконной рубки в лесах достаточно распространена, в частности, довольно часто фиксируются случаи самовольной заготовки дров. Статья 246 Уголовного кодекса четко определяет, что вырубка леса без специального разрешения — это серьезное правонарушение, наносящее вред окружающей среде и нарушающее правила использования природных ресурсов.

Незаконная порубка лесов нарушает правила охраны и использования лесов. Она наносит вред лесным насаждениям, которые являются частью природной среды. Нарушения могут касаться деревьев и кустарников, произрастающих в лесах, заповедниках или других охраняемых территориях.

Преступление считается совершенным, если вырубка совершена без специального разрешения или с нарушением условий разрешения (например, по месту или времени вырубки). Это также может быть преступлением, если цель порубки — получение прибыли, а не выполнение лесохозяйственных работ.

Особенно опасны случаи незаконной порубки леса на территориях, имеющих научное или историческое значение, в заповедниках, на генетических резерватах или на лесах, имеющих хозяйственное значение, например, плодово-ягодные насаждения. Для таких территорий штрафы и наказания могут быть более серьезными.

За незаконную порубку леса предусмотрены разные наказания в зависимости от тяжести нарушения. Это могут быть штрафы, исправительные работы или даже лишение свободы, особенно, если порубка произошла в заповедниках или охраняемых зонах.

Как избежать уголовной ответственности за дрова

Чтобы не попасть под уголовную ответственность, нужно соблюдать несколько простых правил:

Получить разрешения на порубку леса от соответствующих органов. Избегать порубки деревьев в заповедниках и других охраняемых зонах. Проводить работы только в пределах разрешенных участков и не нарушать условия разрешения.

Незаконная порубка леса — это не только преступление, но и серьезная угроза природе и экономике. Поэтому важно соблюдать правила лесопользования и заниматься заготовкой дров там, где это разрешено.

Раньше мы писали, что в каждом уголке Украины можно найти зеленые насаждения. Однако часть из них находится в неудовлетворительном состоянии, поэтому жители нередко задумываются, разрешено ли использовать такие деревья и кустарники в качестве дров.

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