Заготовка дров – можно ли собирать сухостой на берегу реки

Дерево упало в реку. Фото: Pexels

Рост тарифов на газ и сложная ситуация в энергетике заставляют многих украинцев задумываться над альтернативными источниками отопления. Заготовка дров выглядит привлекательным решением. При этом некоторые украинцы задумаются, можно ли собирать сваленные деревья вблизи рек.

О том, можно ли забирать на дрова деревья, которые упали на берег реки, отмечается в Водном кодексе Украины.

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Можно ли резать на дрова деревья около водоемов

Согласно статье 88 Водного кодекса Украины, прибрежные защитные полосы устанавливаются вдоль рек и водоемов с целью защиты от загрязнения и сохранения водности. Эти территории являются государственной или коммунальной собственностью и использовать их для заготовки дров без специальных разрешений запрещено.

Согласно Лесному кодексу Украины, поваленные деревья или их части принадлежат государству, и самостоятельная заготовка древесины, даже сухостоя и поваленных в воду деревьев, квалифицируется как административное нарушение. Для законного сбора нужно получить лесорубный билет, выдаваемый специальными органами.

Почему нельзя просто собрать сухостой на берегу

Существует сразу несколько важных причин, почему нельзя вырубать деревья у водоемов:

Юридические ограничения: забор древесины без разрешения считается незаконной рубкой и наказывается штрафами. Безопасность: работы по сбору сваленных деревьев имеют повышенный уровень опасности, и государство несет ответственность за возможные несчастные случаи. Контроль и злоупотребление: риск, что под видом сбора сухостоя могут вырубать здоровые деревья, поэтому правила строго контролируются.

В общем, заготовка дров из поваленных деревьев вблизи водоемов может показаться простым решением в сложных условиях, однако без соответствующих разрешений — это нарушение законодательства. Чтобы избежать штрафов и сохранить экологический баланс, важно соблюдать установленные правила и получить разрешительные документы.

Ранее мы рассказывали, что иногда на земельных участках украинцев самостоятельно прорастают кустарники и деревья. В связи с этим у многих может возникнуть вопрос, разрешено ли вырубать такие насаждения для дров.

Также мы рассказывали, что в каждом населенном пункте Украины есть зеленые зоны, но некоторые находятся в заброшенном состоянии. Местные жители часто задумываются, могут ли они использовать эти деревья и кустарники в качестве топлива зимой.