Рубка сухостоя возле своего забора — можно ли срезать деревья в 2025 году

Срезанные деревья возле забора. Фото: Pexels

Зеленые насаждения в городах и селах не редкость, они растут в каждом населенном пункте и являются элементом благоустройства этих общин. Однако со временем дерево возле вашего участка может высохнуть, что представляет угрозу для людей и имущества. Казалось бы — это прекрасная возможность срезать его на дрова, но законно ли это делать.

О том, можно ли самостоятельно срезать на дрова деревья возле вашего забора в 2025 году, отмечается в постановлении Кабинета Министров Украины "Об утверждении Порядка удаления деревьев, кустов, газонов и цветников в населенных пунктах".

Читайте также:

Можно ли рубить на дрова деревья возле дома в 2025 году

Удаление деревьев в населенных пунктах регулируется постановлением Кабинета Министров Украины. Если вы хотите удалить дерево на собственном земельном участке, то, по общему правилу, вам не нужно согласовывать это с органами власти и заплатить за восстановление насаждений.

Это касается даже приусадебных участков, которые не приватизированы, если на них есть жилые или хозяйственные постройки. Однако, если у вас возникают сомнения, лучше обратиться в местный совет, чтобы узнать, нужно ли разрешение на вырубку.

Когда вырубка считается незаконной

Если дерево растет за пределами вашего участка, например, возле забора, вам нужно получить разрешение от местного совета. Для этого подайте заявление в органы власти. Комиссия из представителей местного совета обследует дерево, составит акт и определит сумму восстановительной стоимости срезанного дерева. Без оплаты этой суммы вырубку не позволят. Однако существуют и исключения, когда не нужно платить за восстановление стоимости деревьев:

во время капитального ремонта;

во время ликвидации аварийных деревьев;

при удалении самосевных деревьев с диаметром до 5 см.

Также важно знать, что за незаконную вырубку дерева без разрешения предусмотрен штраф и компенсация за нанесенный ущерб, которые зависят от диаметра пня дерева.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что дрова остаются важным источником тепла и приготовления пищи в сельской местности и частных домах. Даже после подключения к газу многие люди не отказываются от печного отопления. Для того чтобы обеспечить себя бесплатными дровами, некоторые украинцы начали вырубать деревья на собственных земельных участках.

Также мы рассказывали, что в Украине есть немало водных объектов. Большинство прудов и озер окружают деревья, однако из-за недостаточного ухода эти территории часто находятся в запущенном состоянии. На них можно увидеть опавшие ветки или даже сухие деревья. Местные жители начинают задумываться, можно ли законно использовать такую древесину для дров.