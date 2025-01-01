Заготівля дров на земельних паях — чи потрібен власнику дозвіл на рубку

Дрова біля лісу. Фото: Pexels

Дрова залишаються важливим ресурсом для обігріву й приготування їжі в селах та приватному секторі. Навіть після газифікації багато людей продовжують користуватися пічним опаленням. Для забезпечення себе безплатними дровами деякі українці почали вирубувати дерева на власних земельних паях. Але тепер постає питання, чи законно це робити.

Про те, чи можуть українці заготовляти дрова на своїх земельних паях, зазначається у Земельному кодексі України.

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Чи можна заготовляти дрова в межах свого паю

Усі ліси в Україні входять до лісового фонду та перебувають під охороною держави. Важливо розуміти, що вирубувати ліс уздовж доріг, а також на резервних та запасних землях, що належать сільським радам, категорично заборонено.

У таких випадках для проведення вирубки потрібно отримати дозвіл місцевої ради, а якщо територія розташована за межами населеного пункту — відповідний дозвіл райдержадміністрації.

Проте є виняток: якщо дерева виросли на земельному паї, їх можна зрізати без спеціального дозволу. Адже згідно з Земельним кодексом України, ці землі призначені для сільськогосподарського використання.

Мало того, закон навіть зобов’язує власників паїв розчищати ділянки від дерев, щоб вони відповідали своєму цільовому призначенню. Якщо власник паю не доглядає за землею і дозволяє їй заростати лісом, це може вважатися порушенням. Відповідно, за недогляд можлива адміністративна відповідальність.

Нерідко виникають ситуації, коли люди помилково або свідомо починають різати дерева на чужій землі. Тому важливо чітко позначити межі паїв, аби уникнути непорозумінь з власниками сусідніх ділянок.

Що потрібно зробити власнику паю після рубки дров

Після вирубки власники паїв зобов’язані утилізувати залишки деревини згідно з "Правилами пожежної безпеки в лісах України". Гілля, чагарники та інші горючі матеріали необхідно спалити, але тільки не в пожежонебезпечний період. У разі порушення правил працівники лісової охорони мають право скласти протокол і накласти штраф.

Раніше ми писали, що українські ліси сьогодні далекі від ідеального стану. У багатьох місцях видно сухі дерева, повалені стовбури та чагарники, які могли б слугувати як паливо для обігріву. Але вирубка таких насаджень без офіційного дозволу може привернути увагу правоохоронців.

Також ми розповідали, що українці шукають альтернативні способи обігріву. Заготівля дров стала одним із популярних варіантів. Через це виникає питання, чи можна збирати дерева, що впали у прибережних зонах.