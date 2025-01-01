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Заготовка дров на земельных паях — можно ли вырубать деревья

1 января 2025 14:12
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Заготовка дров на земельных паях — нужно ли владельцу разрешение на рубку
Дрова возле леса. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Дрова остаются важным ресурсом для обогрева и приготовления пищи в селах и частном секторе. Даже после газификации многие продолжают пользоваться печным отоплением. Для обеспечения себя бесплатными дровами некоторые украинцы начали вырубать деревья на собственных земельных паях. Но теперь возникает вопрос, законно ли это делать.

О том, могут ли украинцы заготавливать дрова на своих земельных паях, говорится в Земельном кодексе Украины.

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Все леса в Украине входят в лесной фонд и находятся под охраной государства. Важно понимать, что вырубать лес вдоль дорог, а также на резервных и запасных землях, принадлежащих сельским советам, категорически запрещено.

В таких случаях для проведения вырубки нужно получить разрешение местного совета, а если территория расположена за пределами населенного пункта — соответствующее разрешение райгосадминистрации.

Однако есть исключение: если деревья выросли на земельном пае, их можно срезать без специального разрешения. Ведь согласно Земельному кодексу Украины эти земли предназначены для сельскохозяйственного использования.

Более того, закон даже обязывает владельцев паев расчищать участки от деревьев, чтобы они соответствовали своему целевому назначению. Если владелец пая не ухаживает за землей и позволяет ей зарастать лесом, это может считаться нарушением. Соответственно, за недосмотр возможна административная ответственность.

Нередко возникают ситуации, когда люди ошибочно или сознательно начинают резать деревья на чужой земле. Поэтому важно четко обозначить границы паев во избежание недоразумений с владельцами соседних участков.

Что нужно сделать владельцу пая после рубки дров

После вырубки владельцы паев обязаны утилизировать остатки древесины согласно "Правилам пожарной безопасности в лесах Украины". Ветви, кустарники и другие горючие материалы необходимо сжечь, но только не в пожароопасный период. В случае нарушения правил работники лесной охраны имеют право составить протокол и наложить штраф.

Раньше мы писали, что украинские леса сегодня далеки от идеального состояния. Во многих местах видны сухие деревья, поваленные стволы и кустарники, которые могли бы служить топливом для обогрева. Но вырубка таких насаждений без официального разрешения может привлечь правоохранителей.

Также мы говорили, что украинцы ищут альтернативные способы обогрева. Заготовка дров стала одним из самых популярных вариантов. В связи с этим возникает вопрос, можно ли собирать упавшие деревья в прибрежных зонах.

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