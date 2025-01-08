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Заготівля дров — чи можна рубати сухостій біля озер та ставків

8 січня 2025 14:15
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Сухостій на берегах ставків та озер — чи можна рубати на дрова в 2025 році
Сухе поліно на березі озера. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

На теренах України можна зустріти чимало водних об'єктів. Більшість ставків та озер оточені великою кількістю дерев, але, через неналежний догляд, ці території нерідко перебувають в занедбаному стані. Там часто можна побачити опале гілля та навіть сухі стовбури дерев, що впали. Помічаючи це місцеві мешканці задумуються, чи законно забирати на дрова таку деревину.

Про те, чи можна займатись заготівлею дров поблизу ставків та озер, зазначається в Водному кодексі України.

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Прибережні лісозахисні смуги — це спеціально визначені земельні ділянки, які створюються вздовж річок, озер, ставків та інших водойм. Їхня мета — запобігати забрудненню водних об'єктів, захищати береги від ерозії та забезпечувати природне відновлення ресурсів. Ширина таких смуг залежить від типу водойми:

  1. Для малих річок, струмків, потічків і ставків площею менше ніж 3 га — 25 метрів.
  2. Для середніх річок, водосховищ і ставків площею понад 3 га — 50 метрів.
  3. Для великих річок, водосховищ і озер — 100 метрів.

Якщо схили біля водойми мають крутість понад три градуси, ширина смуги подвоюється.

Чи можна заготовляти дрова в прибережних захисних смугах

Згідно з законом України "Про охорону навколишнього природного середовища", землі прибережних захисних смуг знаходяться у державній або комунальній власності. Їхнє використання дозволене лише для цілей, визначених законодавством. Мається на увазі:

  • рекреація;
  • охорона природних екосистем;
  • створення інженерних споруд для захисту від ерозії.

Заготівля дров на цих територіях заборонена. Це пов'язано з тим, що вирубка дерев чи кущів може порушити екологічний баланс, призвести до ерозії берегів і забруднення води.

Незаконна заготівля дров у прибережних захисних смугах вважається порушенням законодавства. За це передбачені штрафи (згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення), а в окремих випадках — кримінальна відповідальність (Стаття 246 Кримінального кодексу України). Крім того, органи місцевого самоврядування чи виконавчої влади можуть ініціювати припинення права користування землею для порушників.

Межі прибережних захисних смуг визначаються і позначаються в містобудівній та землевпорядній документації. Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування мають право встановлювати інформаційні знаки, що повідомляють про обмеження на цій території.

Для заготівлі дров жителям рекомендується звертатися до місцевих лісгоспів або інших уповноважених організацій, де можна отримати дозвіл на заготівлю деревини в спеціально визначених місцях.

Раніше ми писали, що подорожуючи Україною, можна побачити, що поля розділені лісосмугами, які не завжди отримують належний догляд. Часто там можна знайти сухостій і гілля, що для місцевих може стати джерелом безплатних дров

Також ми розповідали, що заготівля дров — важливе питання для кожного господаря. Це не тільки вибір способу, а й часу, коли цим найкраще займатися. 

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