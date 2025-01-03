Заготівля дров у лісосмугах — чи можна збирати дрова біля поля

Порубані дрова. Фото: Pexels

Подорожуючи Україною можна помітити, що поля поділені між собою спеціальними лісосмугами. Деякі з них не отримують належного догляду, а тому там часто лежить сухостій та опале гілля. Для місцевих жителів це була б чудова можливість забезпечити себе безплатними дровами. Однак тут постає питання законності таких дій.

Про те, чи можна рубати на дрова сухостій вздовж полів, зазначається в ст. 65 "Кодексу України про адміністративні правопорушення".

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Чи дозволено збирати дрова в лісосмугах біля полів

Полезахисні лісосмуги — це спеціально створені насадження для захисту сільськогосподарських угідь від посухи та ерозії ґрунтів. Вони відіграють важливу роль в екологічному балансі: покращують мікроклімат, підвищують врожайність та захищають навколишнє середовище. Проте ці лісові насадження охороняються законом, і порушення їх цілісності може призвести до серйозних наслідків.

Збір дров у полезахисних лісосмугах без спеціального дозволу — це незаконно. Будь-яка діяльність, яка пошкоджує або знищує ці насадження, також може мати правові наслідки. Це може призвести до адміністративної або навіть кримінальної відповідальності:

Адміністративна відповідальність: якщо лісосмугу пошкоджено, штраф для громадян становить від 30 до 45 неоподатковуваних мінімумів доходів. Для посадових осіб — від 60 до 90 мінімумів. Кримінальна відповідальність: якщо незаконне вирубування лісу завдає значної шкоди, порушники можуть отримати штраф від 1000 до 1500 мінімумів або бути арештованими на термін до шести місяців. У гіршому випадку — обмеження або позбавлення волі на строк до трьох років.

Розмір шкоди визначається за спеціальними нормами, встановленими постановою Кабміну. Істотна шкода — це така, що перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що складнощі в енергетичній галузі змушують багатьох українців шукати альтернативи газу. Одним із варіантів є заготівля дров, що виглядає досить вигідно. Однак чи можна законно збирати повалені дерева поблизу річок

Також ми розповідали, що дрова залишаються важливим джерелом тепла та енергії для багатьох жителів сільської місцевості та приватних будинків. Навіть після підключення до газових мереж чимало людей продовжують використовувати пічне опалення.