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Сбор дров в лесополосах — можно ли рубить деревья вдоль полей

3 января 2025 14:15
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Заготовка дров в лесополосах — можно ли собирать дрова возле поля
Порубленные дрова. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Путешествуя по Украине, можно заметить, что поля разделены между собой специальными лесополосами. Некоторые из них не получают должного ухода, а потому там часто лежит сухостой и опавшие ветки. Для местных жителей это была бы прекрасная возможность обеспечить себя бесплатными дровами. Однако здесь возникает вопрос законности таких действий.

О том, можно ли рубить на дрова сухостой вдоль полей, отмечается в ст. 65 "Кодекса Украины об административных правонарушениях".

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Разрешено ли собирать дрова в лесополосах возле полей

Полезащитные лесополосы — это специально созданные насаждения для защиты сельскохозяйственных угодий от засухи и эрозии почвы. Они играют важную роль в экологическом балансе: улучшают микроклимат, повышают урожайность и защищают окружающую среду. Однако эти лесные насаждения охраняются законом, и нарушение их целостности может привести к серьезным последствиям.

Сбор дров в полезащитных лесополосах без специального разрешения — это незаконно. Любая деятельность, которая повреждает или уничтожает эти насаждения, также может иметь правовые последствия. Это может привести к административной или даже уголовной ответственности:

  1. Административная ответственность: если лесополоса повреждена, штраф для граждан составляет от 30 до 45 необлагаемых минимумов доходов. Для должностных лиц — от 60 до 90 минимумов.
  2. Уголовная ответственность: Если незаконная вырубка леса наносит значительный ущерб, нарушители могут получить штраф от 1000 до 1500 минимумов или быть арестованными на срок до шести месяцев. В худшем случае — ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

Размер ущерба определяется по специальным нормам, установленным постановлением Кабмина. Существенный вред — это такой, который превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что сложности в энергетической отрасли заставляют многих украинцев искать альтернативы газу. Одним из вариантов является заготовка дров, что выглядит достаточно выгодно. Однако можно ли законно собирать поваленные деревья вблизи рек.

Также мы рассказывали, что дрова остаются важным источником тепла и энергии для многих жителей сельской местности и частных домов. Даже после подключения к газовым сетям немало людей продолжают использовать печное отопление.

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