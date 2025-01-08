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Заготовка дров — можно ли рубить сухостой возле озер и прудов

8 января 2025 14:15
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Сухостой на берегах прудов и озер — можно ли рубить на дрова в 2025 году
Сухое полено на берегу озера. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

На территории Украины можно встретить немало водных объектов. Большинство прудов и озер окружены большим количеством деревьев, но, из-за ненадлежащего ухода, эти территории нередко находятся в запущенном состоянии. Там часто можно увидеть опавшие ветки и даже сухие стволы упавших деревьев. Замечая это местные жители задумываются, законно ли забирать на дрова такую древесину.

О том, можно ли заниматься заготовкой дров вблизи прудов и озер, отмечается в Водном кодексе Украины.

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Прибрежные лесозащитные полосы — это специально определенные земельные участки, которые создаются вдоль рек, озер, прудов и других водоемов. Их цель — предотвращать загрязнение водных объектов, защищать берега от эрозии и обеспечивать естественное восстановление ресурсов. Ширина таких полос зависит от типа водоема:

  1. Для малых рек, ручьев, ручейков, ручейков и прудов площадью менее 3 га — 25 метров.
  2. Для средних рек, водохранилищ и прудов площадью более 3 га — 50 метров.
  3. Для больших рек, водохранилищ и озер — 100 метров.

Если склоны возле водоема имеют крутизну более трех градусов, ширина полосы удваивается.

Можно ли заготавливать дрова в прибрежных защитных полосах

Согласно закону Украины "Об охране окружающей природной среды", земли прибрежных защитных полос находятся в государственной или коммунальной собственности. Их использование разрешено только для целей, определенных законодательством. Имеется в виду:

  • рекреация;
  • охрана природных экосистем;
  • создание инженерных сооружений для защиты от эрозии.

Заготовка дров на этих территориях запрещена. Это связано с тем, что вырубка деревьев или кустов может нарушить экологический баланс, привести к эрозии берегов и загрязнению воды.

Незаконная заготовка дров в прибрежных защитных полосах считается нарушением законодательства. За это предусмотрены штрафы (согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях), а в отдельных случаях — уголовная ответственность (Статья 246 Уголовного кодекса Украины). Кроме того, органы местного самоуправления или исполнительной власти могут инициировать прекращение права пользования землей для нарушителей.

Границы прибрежных защитных полос определяются и обозначаются в градостроительной и землеустроительной документации. Органы исполнительной власти и местного самоуправления имеют право устанавливать информационные знаки, сообщающие об ограничениях на этой территории.

Для заготовки дров жителям рекомендуется обращаться в местные лесхозы или другие уполномоченные организации, где можно получить разрешение на заготовку древесины в специально определенных местах.

Ранее мы писали, что путешествуя по Украине, можно увидеть, что поля разделены лесополосами, которые не всегда получают должный уход. Часто там можно найти сухостой и ветки, что для местных может стать источником бесплатных дров.

Также мы рассказывали, что заготовка дров — важный вопрос для каждого хозяина. Это не только выбор способа, но и времени, когда этим лучше всего заниматься.

деревья отопление дрова озеро древесина

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