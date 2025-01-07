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Зимова заготівля дров — коли треба починати рубку

7 січня 2025 16:33
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Дрова на новий опалювальний сезон — коли рубати дерева
Дрова біля дороги. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Заготівля дров — важливе питання для кожного господаря, адже це не лише вибір, як саме заготовити паливо, а й коли це робити. Від цього залежить не лише ефективність опалення, а й економія коштів. Тож у багатьох українців виникає запитання, коли ж насправді найкраще купувати чи заготовляти дрова.

Про те, коли краще займатись заготівлею дров, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Коли заготовляти дрова на опалювальний сезон

Експерти радять орієнтуватися на конкретні умови та місцеві особливості. Наприклад, в деяких регіонах ціна на дрова восени й на кінець зими значно знижується, що робить цей період ідеальним часом для заготівлі, особливо для тих, хто хоче заощадити. Перш ніж придбати дрова, важливо врахувати кілька факторів:

  • де їх зберігати;
  • яку породу дерева обирати; 
  • коли планується починати обігрів;
  • яке опалювальне обладнання буде використовуватись.

Чому варто розпочати заготівлю дров вже цієї зими

Літні та весняні дрова дають змогу уникнути сезонного ажіотажу, що дозволяє обрати якісні поліна потрібної породи та організувати доставку у зручний для вас час. Проте, якщо говорити про зиму, вона також має свої переваги. Зимова замерзла деревина набагато легше колються, а вміст вологи в таких полінах набагато нижчий, оскільки природні процеси висихання вже виконали свою роботу.

Окрім того, якщо заготовити дрова на наступний опалювальний сезон вже цієї зими, вони 100% висохнуть до моменту використання. Така деревина набагато краще горить, має більшу ефективність та тепловіддачу.

Загалом, навіть якщо для деяких господарів оптимальним періодом є весна, зима залишається дуже вигідним часом для заготівлі дров завдяки більш вигідним цінам, легшому процесу рубки полін та мінімальній кількості вологи в деревині.

Раніше ми писали, що подорожуючи територією України, можна помітити, що поля розділені лісосмугами. Однак деякі з них не отримують належного догляду, через що часто можна побачити сухі дерева та повалене гілля. Це створює гарну можливість для місцевих жителів отримати безплатні дрова. 

Також ми розповідали, що багато українців використовують дрова як основне джерело тепла для своїх осель. Це не лише допомагає зігрітися в холодний період року, але й дозволяє значно заощадити, якщо заготовити їх самостійно. Однак не всі знають, де це категорично заборонено.

комунальні послуги опалювальний сезон опалення дрова деревина

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17:02 В Україну вдалося повернути трьох дітей з окупованих територій

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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