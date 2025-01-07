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Зимняя заготовка дров — когда надо начинать рубку

7 января 2025 16:33
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Дрова на новый отопительный сезон — когда рубить деревья
Дрова возле дороги. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Заготовка дров — важный вопрос для каждого хозяина, ведь это не только выбор, как именно заготовить топливо, но и когда это делать. От этого зависит не только эффективность отопления, но и экономия средств. Поэтому у многих украинцев возникает вопрос, когда же на самом деле лучше всего покупать или заготавливать дрова.

О том, когда лучше заниматься заготовкой дров, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Когда заготавливать дрова на отопительный сезон

Эксперты советуют ориентироваться на конкретные условия и местные особенности. Например, в некоторых регионах цена на дрова осенью и к концу зимы значительно снижается, что делает этот период идеальным временем для заготовки, особенно для тех, кто хочет сэкономить. Прежде чем приобрести дрова, важно учесть несколько факторов:

  • где их хранить;
  • какую породу дерева выбирать;
  • когда планируется начинать обогрев;
  • какое отопительное оборудование будет использоваться.

Почему стоит начать заготовку дров уже этой зимой

Летние и весенние дрова позволяют избежать сезонного ажиотажа, что позволяет выбрать качественные поленья нужной породы и организовать доставку в удобное для вас время. Однако, если говорить о зиме, она также имеет свои преимущества. Зимняя замерзшая древесина намного легче колются, а содержание влаги в таких поленьях намного ниже, поскольку естественные процессы высыхания уже выполнили свою работу.

Кроме того, если заготовить дрова на следующий отопительный сезон уже этой зимой, они 100% высохнут к моменту использования. Такая древесина гораздо лучше горит, имеет большую эффективность и теплоотдачу.

В целом, даже если для некоторых хозяев оптимальным периодом является весна, зима остается очень выгодным временем для заготовки дров благодаря выгодным ценам, более легкому процессу рубки поленьев и минимальному количеству влаги в древесине.

Ранее мы писали, что путешествуя по территории Украины, можно заметить, что поля разделены лесополосами. Однако некоторые из них не получают должного ухода, из-за чего часто можно увидеть сухие деревья и поваленные ветки. Это создает хорошую возможность для местных жителей получить бесплатные дрова.

Также мы рассказывали, что многие украинцы используют дрова как основной источник тепла для своих домов. Это не только помогает согреться в холодный период года, но и позволяет значительно сэкономить, если заготовить их самостоятельно. Однако не все знают, где это категорически запрещено.

коммунальные услуги отопительный сезон отопление дрова древесина

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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