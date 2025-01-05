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Заготівля дров — де категорично не можна рубати сухостій у 2025

5 січня 2025 16:32
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Заготівля дров у 2025 році — де категорично заборонено рубати сухостій
Дрова біля дороги. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Чимало громадян України обирають дрова як основний спосіб опалення своїх осель. Це не лише допомагає зігрітися у зимовий період, але й дозволяє значно зекономити витрати, особливо якщо заготовити їх самостійно. Проте не всі знають, де категорично заборонено це робити.

Про те, де українцям заборонено рубити дерева на дрова, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Чому не можна рубати дрова в лісі

Законодавство України встановлює суворі вимоги до використання лісових ресурсів. Відповідно до Лісового кодексу, щоб заготовити деревину на визначеній території, необхідно отримати спеціальний дозвіл — лісорубний квиток. Без цього документу громадянам дозволяється лише відвідувати ліси та збирати дикорослі ресурси для власного вжитку.

Деревину можна заготовляти лише за спеціальними дозволами, які надаються постійним лісокористувачам або власникам лісів. Навіть сухі, повалені дерева чи їхні частини, які лежать на землі, вважаються власністю держави.

Самовільне збирання сухостою, гілок чи інших деревних ресурсів на території лісового фонду без відповідного дозволу вважається порушенням закону.

Де суворо заборонено займатись рубкою дерев

Українське законодавство чітко визначає території, де заготовляти деревину суворо заборонено. Ці обмеження спрямовані на захист природи, збереження рідкісних видів рослин і тварин, а також мінімізацію шкоди екосистемам. 

В законі України "Про природно-заповідний фонд України" зазначається, що у заповідниках, національних природних парках, заказниках, ботанічних садах та інших територіях природно-заповідного фонду вирубка дерев суворо заборонена (статті 16, 20, 24). Це правило поширюється і на оздоровчі та формувальні рубки.

Дерева, занесені до Червоної книги України, а також ті, які є місцем гніздування рідкісних птахів, вирубувати не можна. Це правило поширюється і на плюсові дерева та насінники.

В статті 88 Водного кодексу України зазначається, що у прибережних захисних смугах також діють суворі обмеження. Тут заборонено вирубувати дерева та чагарники без спеціальних дозволів, адже ці зони створені для захисту водних об’єктів і берегів.

Вирубка дерев у заборонених місцях без дозволів карається законом. Порушники можуть зіткнутися з адміністративною або кримінальною відповідальністю. Заготівля деревини дозволяється лише за наявності відповідних лісорубних квитків і суворого дотримання правил.

Раніше ми писали, що дрова залишаються важливим ресурсом для обігріву та приготування їжі в селі, навіть після газифікації. Деякі українці рубають дерева на своїх земельних ділянках, щоб отримати дрова безплатно. Проте постає питання, чи законно це робити.

Також ми розповідали, що поля в Україні часто поділені лісосмугами, де нерідко залишаються сухостій та повалені гілки. Це може стати можливістю для місцевих жителів, але й тут є питання законності.

опалювальний сезон дерева опалення заборона дрова

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