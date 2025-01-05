Заготовка дров в 2025 году — где категорически запрещено рубить сухостой

Дрова возле дороги. Фото: Pexels

Немало граждан Украины выбирают дрова как основной способ отопления своих домов. Это не только помогает согреться в зимний период, но и позволяет значительно сэкономить расходы, особенно если заготовить их самостоятельно. Однако не все знают, где категорически запрещено это делать.

О том, где украинцам запрещено рубить деревья на дрова, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Почему нельзя рубить дрова в лесу

Законодательство Украины устанавливает строгие требования к использованию лесных ресурсов. Согласно Лесному кодексу, чтобы заготовить древесину на определенной территории, необходимо получить специальное разрешение — лесорубный билет. Без этого документа гражданам разрешается только посещать леса и собирать дикорастущие ресурсы для собственного потребления.

Древесину можно заготавливать только по специальным разрешениям, которые предоставляются постоянным лесопользователям или владельцам лесов. Даже сухие, поваленные деревья или их части, которые лежат на земле, считаются собственностью государства.

Самопроизвольный сбор сухостоя, веток или других древесных ресурсов на территории лесного фонда без соответствующего разрешения считается нарушением закона.

Где строго запрещено заниматься рубкой деревьев

Украинское законодательство четко определяет территории, где заготавливать древесину строго запрещено. Эти ограничения направлены на защиту природы, сохранение редких видов растений и животных, а также минимизацию вреда экосистемам.

В законе Украины "О природно-заповедном фонде Украины" отмечается, что в заповедниках, национальных природных парках, заказниках, ботанических садах и других территориях природно-заповедного фонда вырубка деревьев строго запрещена (статьи 16, 20, 24). Это правило распространяется и на оздоровительные и формовочные рубки.

Деревья, занесенные в Красную книгу Украины, а также те, которые являются местом гнездования редких птиц, вырубать нельзя. Это правило распространяется и на плюсовые деревья и семенники.

В статье 88 Водного кодекса Украины отмечается, что в прибрежных защитных полосах также действуют строгие ограничения. Здесь запрещено вырубать деревья и кустарники без специальных разрешений, ведь эти зоны созданы для защиты водных объектов и берегов.

Вырубка деревьев в запрещенных местах без разрешений карается законом. Нарушители могут столкнуться с административной или уголовной ответственностью. Заготовка древесины разрешается только при наличии соответствующих лесорубных билетов и строгого соблюдения правил.

Ранее мы писали, что дрова остаются важным ресурсом для обогрева и приготовления пищи в селе, даже после газификации. Некоторые украинцы рубят деревья на своих земельных участках, чтобы получить дрова бесплатно. Однако возникает вопрос, законно ли это делать.

Также мы рассказывали, что поля в Украине часто разделены лесополосами, где нередко остаются сухостой и поваленные ветки. Это может стать возможностью для местных жителей, но и здесь есть вопрос законности.