Самосев на чужой земле — можно ли заготавливать дрова на заброшенном участке

Дрова в багажнике машины. Фото: Pexels

Довольно часто на территории Украины можно заметить земельные участки, на которых самосевом выросли кустарники и деревья. На первый взгляд, они кажутся никому не нужными, а потому некоторые украинцы задумываются над тем, можно ли заниматься заготовкой дров на таких участках.

О том, можно ли рубить самосев на заброшенных земельных участках, отмечается в Земельном кодексе Украины.

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Кому принадлежит самосев на заброшенных участках

Согласно Земельному кодексу Украины, каждый земельный участок является объектом права собственности, и оно распространяется на все, что находится на этом участке, в частности на лесные насаждения (статья 79). Это означает, что самосев, который вырос на земельном участке, принадлежит владельцу этого участка.

Земля может быть частной, коммунальной или государственной (статья 78). Соответственно, даже если участок кажется заброшенным, это не означает, что он является "ничейным" — его собственник имеет законное право владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом на этой земле.

Какое наказание грозит украинцам за незаконную вырубку

Самосев деревьев на заброшенных участках нельзя вырубать без разрешения. Даже если владелец участка неизвестен, его статус определяется государством или общиной. Границы земельного участка и права на его использование регистрируются в Государственном земельном кадастре.

Если кто-то вырубает самосев на участке, который не находится в его собственности или пользовании, это может квалифицироваться как незаконная рубка деревьев. Это нарушение не только земельного, но и лесного законодательства, которое предусматривает административную или уголовную ответственность.

Следовательно, рубить самосев на заброшенных земельных участках без разрешения — незаконно. Даже если земля выглядит "ничейной", она имеет владельца или принадлежит общине, или государству. Перед использованием ресурсов на такой земле важно получить разрешение, чтобы избежать правовых последствий.

Ранее мы писали, что контакт деревьев или их ветвей с проводами ЛЭП может вызвать немало проблем. Для предотвращения таких случаев энергетические компании обрезают деревья вблизи ЛЭП. У многих возникает вопрос, разрешено ли самостоятельно срезать самосев в этих зонах на дрова.

Также мы рассказывали, что во время отопительного сезона дрова часто становятся основным видом топлива. Оформить их можно через лесничество. Для этого нужно подать заявление, дождаться регистрации, получить расчет стоимости и квитанцию для оплаты.