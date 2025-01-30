Земельна ділянка без документів — чи може забрати сусід та оформити на себе

Земельна ділянка. Фото: zhitlo24.com.ua

Неоформлена земельна ділянка дійсно може стати предметом суперечки. Якщо власник не підтвердить свої права належним чином, інша особа, зокрема сусід, може претендувати на її приватизацію через "набувальну давність". Щоб запобігти цьому, необхідно заздалегідь подбати про реєстрацію власності відповідно до чинного законодавства.

Юристи Марина Шарапа та Олена Юрець у коментарі "24 каналу" пояснюють, що використовувати земельну ділянку для ведення господарства можна лише за наявності правових підстав. Одним із найпоширеніших документів є сертифікат на земельну частку (пай), але він не підтверджує право власності на конкретну ділянку і не визначає її межі.

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Оформлення права власності включає виділення ділянки в натурі та реєстрацію в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Наприкінці 2024 року строк для оформлення права власності власниками земельних паїв було продовжено до 1 січня 2028 року. Якщо власник або його спадкоємець не оформить право власності до цього часу, вважатиметься, що він відмовився від отримання ділянки.

Чи може сусід привласнити неоформлену землю

Якщо земельна ділянка не має документального підтвердження права власності, її використання вважається самовільним. Закон дозволяє іншій особі приватизувати таку землю, якщо вона відповідає певним критеріям.

Одним із варіантів є використання принципу "набувальної давності". Якщо особа добросовісно, відкрито та безперервно користується ділянкою протягом 15 років без жодних документів, вона має право безоплатно її приватизувати. Проте для цього необхідно звернутися до суду та довести факт тривалого користування ділянкою.

Як захистити свої права

Щоб уникнути ризику втрати землі, варто своєчасно оформити право власності. Основні кроки для цього:

отримати витяг із Державного реєстру речових прав — підтвердити юридичне право на ділянку;

провести кадастрову реєстрацію — визначити межі та отримати кадастровий номер;

оформити державний акт чи договір купівлі-продажу — завершити реєстрацію власності.

У разі виникнення суперечок варто звернутися до юриста, який допоможе правильно оформити документи та уникнути непорозумінь із сусідами.

Нагадаємо, в Україні більшість власників земельних ділянок зобов'язані сплачувати податок на землю. Проте, деякі категорії громадян звільняються від цього податку.

Також повідомлялось, що з моменту відкриття ринку вартість сільськогосподарських земель зросла в середньому на 7 тис. грн за гектар. І попри війну, у найближчі роки ціни можуть піднятися ще більше, тому що український ринок землі поступово стає більш привабливим для інвесторів.