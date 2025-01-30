Земельный участок без документов — может ли забрать сосед и оформить на себя

Земельный участок. Фото: zhitlo24.com.ua

Неоформленный земельный участок действительно может стать предметом спора. Если собственник не подтвердит свои права должным образом, другое лицо, в частности сосед, может претендовать на его приватизацию через "приобретательную давность". Чтобы предотвратить это, необходимо заранее позаботиться о регистрации собственности в соответствии с действующим законодательством.

Юристы Марина Шарапа и Елена Юрец в комментарии "24 канала" объясняют, что использовать земельный участок для ведения хозяйства можно только при наличии правовых оснований. Одним из самых распространенных документов является сертификат на земельную долю (пай), но он не подтверждает право собственности на конкретный участок и не определяет его границы.

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Оформление права собственности включает выделение участка в натуре и регистрацию в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.

В конце 2024 года срок для оформления права собственности владельцами земельных паев был продлен до 1 января 2028 года. Если владелец или его наследник не оформит право собственности до этого времени, будет считаться, что он отказался от получения участка.

Может ли сосед присвоить неоформленную землю

Если земельный участок не имеет документального подтверждения права собственности, его использование считается самовольным. Закон позволяет другому лицу приватизировать такую землю, если она соответствует определенным критериям.

Одним из вариантов является использование принципа "приобретательной давности". Если лицо добросовестно, открыто и непрерывно пользуется участком в течение 15 лет без документов, оно имеет право безвозмездно его приватизировать. Однако для этого необходимо обратиться в суд и доказать факт длительного пользования участком.

Как защитить свои права

Чтобы избежать риска потери земли, стоит своевременно оформить право собственности. Основные шаги для этого:

получить извлечение из Государственного реестра вещных прав — подтвердить юридическое право на участок;

провести кадастровую регистрацию — определить границы и получить кадастровый номер;

оформить государственный акт или договор купли-продажи — завершить регистрацию собственности.

В случае возникновения споров стоит обратиться к юристу, который поможет правильно оформить документы и избежать недоразумений с соседями.

Напомним, в Украине большинство владельцев земельных участков обязаны уплачивать налог на землю. Однако, некоторые категории граждан освобождаются от этого налога.

Также сообщалось, что с момента открытия рынка стоимость сельскохозяйственных земель выросла в среднем на 7 тыс. грн за гектар. И несмотря на войну, в ближайшие годы цены могут подняться еще больше, потому что украинский рынок земли постепенно становится более привлекательным для инвесторов.