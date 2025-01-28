Українців можуть позбавити спадку у 2025 році — перелік підстав

Людина відкриває Цивільний кодекс України. Фото: УНІАН

Оформлення спадщини в Україні — це не лише відвідування нотаріуса, а й часто складний процес, який може супроводжуватися судовими суперечками. Зокрема, в окремих випадках, спадкоємців можуть позбавити права на спадщину.

Про те, кого та за яких обставин можуть позбавити права на спадщину у 2025 році, визначено статтею 1224 Цивільного кодексу України.

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Спадщина — це перехід майна, прав чи обов’язків від померлого до його спадкоємців. Процес спадкування регулюється Цивільним кодексом України та може відбуватися:

За заповітом — коли спадкодавець заздалегідь визначив спадкоємців. За законом — якщо заповіту немає, спадщина переходить родичам у порядку черговості.

До спадщини входять не лише майно чи гроші, але й боргові зобов’язання. Спадкоємцями можуть бути родичі за законом або будь-які особи чи організації за заповітом. Черговість спадкоємців за законом така:

Перша черга — діти, батьки, чоловік чи дружина. Друга черга — брати, сестри, дідусі та бабусі. Третя черга — дядьки та тітки. Четверта черга — особи, які проживали з померлим як одна сім’я понад п’ять років. П’ята черга — далекі родичі до шостого ступеня споріднення та утриманці.

Водночас непрацездатні батьки та діти мають право на обов’язкову частку у спадщині, навіть якщо їх не згадано в заповіті. Суд може зменшити їх частку лише в окремих випадках.

Кого можуть позбавити спадщини у 2025 році

Є окремі категорії осіб, які можуть втратити право на спадкування. Згідно зі статтею 1224 Цивільного кодексу, це:

Подружжя, чий шлюб визнано недійсним. Родичі, які ухилялися від матеріальної підтримки спадкодавця. Ті, хто перешкоджали складанню заповіту через примус чи погрози. Спадкоємці, які відмовилися доглядати за безпорадним спадкодавцем. Особи, які свідомо позбавили життя спадкодавця чи інших спадкоємців або намагалися це зробити. Батьки, позбавлені батьківських прав, якщо їх не було поновлено до моменту відкриття спадщини.

Також до цієї категорії можуть входити родичі, які ухилялися від виконання обов’язків із матеріального утримання спадкодавця. Позбавлення спадщини можливе лише через суд та за наявності доказів.

Як проходить процес позбавлення права на спадок

Процедура позбавлення спадкових прав є складною. Потрібно довести, що спадкоємець свідомо не допомагав спадкодавцю у складний період його життя. Суд розглядає всі обставини, зокрема стан здоров’я спадкодавця та можливість надати допомогу спадкоємцем.

Судові справи такого типу є складними, оскільки спадкодавець уже не може особисто підтвердити факт ігнорування його прохань про допомогу. Тому потрібні докази, такі як звернення до поліції чи медичних установ. Позбавлення права на спадщину — це крайній захід, який застосовується лише у разі доведеної вини спадкоємця.

Раніше ми писали, що у спадок від померлого родича можуть перейти не лише права та майно, але й борги. Якщо вони не були погашені за життя спадкодавця, їх повинні сплатити спадкоємці.

Також ми розповідали, що в умовах війни, коли багато українців змушені залишати домівки й оселитися за кордоном, питання оформлення спадщини стає дуже гострим. Це пов'язано з тим, що дистанційне вирішення спадкових справ часто викликає труднощі.