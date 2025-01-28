Украинцев могут лишить наследства в 2025 году — перечень оснований

Без шансов на наследство — может ли суд забрать имущество в 2025
Оформление наследства в Украине — это не только посещение нотариуса, но и часто сложный процесс, который может сопровождаться судебными спорами. В частности, в отдельных случаях наследников могут лишить права на наследство.
Кого и при каких обстоятельствах могут лишить права на наследство в 2025 году, определено статьей 1224 Гражданского кодекса Украины.
Что такое наследство и кто его может получить
Наследство — это переход имущества, прав или обязанностей от умершего к его наследникам. Процесс наследования регулируется Гражданским кодексом Украины и может происходить
- По завещанию — когда наследодатель заранее определил наследников.
- По закону — если завещания нет, наследство переходит родственникам в порядке очередности.
В наследство входят не только имущество или деньги, но и долговые обязательства. Наследниками могут быть родственники по закону или любые лица и организации по завещанию. Очередность наследников по закону следующая:
- Первая очередь — дети, родители, супруг или супруга.
- Вторая очередь — братья, сестры, дедушки и бабушки.
- Третья очередь — дяди и тети.
- Четвертая очередь — лица, которые проживали с умершим как одна семья более пяти лет.
- Пятая очередь — дальние родственники до шестой степени родства и иждивенцы.
В то же время нетрудоспособные родители и дети имеют право на обязательную долю в наследстве, даже если они не упомянуты в завещании. Суд может уменьшить их долю лишь в отдельных случаях.
Кого могут лишить наследства в 2025 году
Есть отдельные категории лиц, которые могут утратить право на наследование. Согласно статье 1224 Гражданского кодекса, это:
- Супруги, чей брак признан недействительным.
- Родственники, которые уклонялись от материальной поддержки наследодателя.
- Те, кто препятствовали составлению завещания из-за принуждения или угроз.
- Наследники, которые отказались ухаживать за беспомощным наследодателем.
- Лица, которые сознательно лишили жизни наследодателя или других наследников, или пытались это сделать.
- Родители, лишенные родительских прав, если они не были восстановлены до момента открытия наследства.
Также в эту категорию могут входить родственники, которые уклонялись от выполнения обязанностей по материальному содержанию наследодателя. Лишение наследства возможно только через суд и при наличии доказательств.
Как проходит процесс лишения права на наследство
Процедура лишения наследственных прав сложная. Нужно доказать, что наследник сознательно не помогал наследодателю в сложный период его жизни. Суд рассматривает все обстоятельства, в частности состояние здоровья наследодателя и возможность оказать помощь наследником.
Судебные дела такого типа являются сложными, поскольку наследодатель уже не может лично подтвердить факт игнорирования его просьб о помощи. Поэтому нужны доказательства, такие как обращение в полицию или медицинские учреждения. Лишение права на наследство — это крайняя мера, которая применяется только в случае доказанной вины наследника.
Ранее мы писали, что в наследство от умершего родственника могут перейти не только права и имущество, но и долги. Если они не были погашены при жизни наследодателя, их должны оплатить наследники.
Также мы рассказывали, что в условиях войны, когда многие украинцы вынуждены покинуть дома и поселиться за границей, вопрос оформления наследства становится очень острым. Это связано с тем, что дистанционное решение наследственных дел часто вызывает трудности.
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