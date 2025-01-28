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Без шансов на наследство — может ли суд забрать имущество в 2025

28 января 2025 06:33
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Украинцев могут лишить наследства в 2025 году — перечень оснований
Человек открывает Гражданский кодекс Украины. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Оформление наследства в Украине — это не только посещение нотариуса, но и часто сложный процесс, который может сопровождаться судебными спорами. В частности, в отдельных случаях наследников могут лишить права на наследство.

Кого и при каких обстоятельствах могут лишить права на наследство в 2025 году, определено статьей 1224 Гражданского кодекса Украины.

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Наследство — это переход имущества, прав или обязанностей от умершего к его наследникам. Процесс наследования регулируется Гражданским кодексом Украины и может происходить

  1. По завещанию — когда наследодатель заранее определил наследников.
  2. По закону — если завещания нет, наследство переходит родственникам в порядке очередности.

В наследство входят не только имущество или деньги, но и долговые обязательства. Наследниками могут быть родственники по закону или любые лица и организации по завещанию. Очередность наследников по закону следующая:

  1. Первая очередь — дети, родители, супруг или супруга.
  2. Вторая очередь — братья, сестры, дедушки и бабушки.
  3. Третья очередь — дяди и тети.
  4. Четвертая очередь — лица, которые проживали с умершим как одна семья более пяти лет.
  5. Пятая очередь — дальние родственники до шестой степени родства и иждивенцы.

В то же время нетрудоспособные родители и дети имеют право на обязательную долю в наследстве, даже если они не упомянуты в завещании. Суд может уменьшить их долю лишь в отдельных случаях.

Кого могут лишить наследства в 2025 году

Есть отдельные категории лиц, которые могут утратить право на наследование. Согласно статье 1224 Гражданского кодекса, это:

  1. Супруги, чей брак признан недействительным.
  2. Родственники, которые уклонялись от материальной поддержки наследодателя.
  3. Те, кто препятствовали составлению завещания из-за принуждения или угроз.
  4. Наследники, которые отказались ухаживать за беспомощным наследодателем.
  5. Лица, которые сознательно лишили жизни наследодателя или других наследников, или пытались это сделать.
  6. Родители, лишенные родительских прав, если они не были восстановлены до момента открытия наследства.

Также в эту категорию могут входить родственники, которые уклонялись от выполнения обязанностей по материальному содержанию наследодателя. Лишение наследства возможно только через суд и при наличии доказательств.

Как проходит процесс лишения права на наследство

Процедура лишения наследственных прав сложная. Нужно доказать, что наследник сознательно не помогал наследодателю в сложный период его жизни. Суд рассматривает все обстоятельства, в частности состояние здоровья наследодателя и возможность оказать помощь наследником.

Судебные дела такого типа являются сложными, поскольку наследодатель уже не может лично подтвердить факт игнорирования его просьб о помощи. Поэтому нужны доказательства, такие как обращение в полицию или медицинские учреждения. Лишение права на наследство — это крайняя мера, которая применяется только в случае доказанной вины наследника.

Ранее мы писали, что в наследство от умершего родственника могут перейти не только права и имущество, но и долги. Если они не были погашены при жизни наследодателя, их должны оплатить наследники.

Также мы рассказывали, что в условиях войны, когда многие украинцы вынуждены покинуть дома и поселиться за границей, вопрос оформления наследства становится очень острым. Это связано с тем, что дистанционное решение наследственных дел часто вызывает трудности.

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