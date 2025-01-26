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Спадщина у 2025 році — чи можна не віддавати борги родича

26 січня 2025 06:35
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Спадщина у 2025 році — як уникнути відповідальності за борги померлого родича
Людина тримає гроші в руці. Фото: Unsplash
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

При прийнятті спадщини варто пам'ятати, що разом з правами та цінностями померлого родича можуть перейти і його обов'язки, зокрема борги. Якщо спадкодавець не встиг погасити борги до своєї смерті, ці зобов'язання лягають на плечі його спадкоємців.

Про те, чи повинні спадкоємці плати борги померлого родича та як цього уникнути у 2025 році, зазначається в Цивільному кодексі України.

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Хто повинен погасити борги спадкодавця

Згідно з Цивільним кодексом України, спадкування включає не тільки права, але й обов’язки померлого, які не були припинені його смертю. Це означає, що спадкоємці повинні виконувати вимоги кредиторів в межах вартості спадкового майна. Наприклад, якщо спадщина оцінюється в 100 тис. грн, а борги складають 200 тис. грн, спадкоємець виплатить лише 100 тис. грн.

Якщо спадкоємців кілька, кожен із них виплачує частину боргу пропорційно до своєї частки у спадщині. Зазвичай це відбувається через одноразовий платіж, якщо інше не погоджено між спадкоємцями та кредитором. У разі відсутності такого платежу, кредитор може звернутися до суду для стягнення боргу з майна спадкоємців.

Чи можна не віддавати борги спадкодавця

Ті, хто не хоче приймати борги померлого родича, можуть відмовитися від спадщини, звернувшись до нотаріуса з відповідною заявою протягом шести місяців після його смерті. В такому разі кредитор вимагатиме повернення боргу зі спадкоємців, які приймуть майно.

Він має право подати вимоги до спадкоємців протягом шести місяців після отримання ними свідоцтва про право на спадщину. Якщо кредитор не знав про спадщину, цей термін починається з моменту, коли він дізнається про прийняття спадщини. Якщо вимоги не були заявлені в цей період, право на вимогу втрачається.

Раніше ми писали, що рано чи пізно більшість українців отримує спадщину. Це відбувається за заповітом або за законом. Кожен із цих варіантів має свої особливості, але іноді люди не знають про наявність спадщини, що може призвести до втрати майна.

Ми також розповідали, що в умовах війни, коли українці змушені залишати свої домівки та переселятися до інших країн, оформлення спадщини потребує особливого підходу. Багато хто навіть не здогадується, що майно можна отримати, навіть не повертаючись в Україну.

закон борги нотаруіс спадок майно

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