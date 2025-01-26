Наследство в 2025 году — как избежать ответственности за долги умершего родственника

Человек держит деньги в руке. Фото: Unsplash

При принятии наследства стоит помнить, что вместе с правами и ценностями умершего родственника могут перейти и его обязанности, в частности долги. Если наследодатель не успел погасить долги до своей смерти, эти обязательства ложатся на плечи его наследников.

О том, должны ли наследники платить долги умершего родственника и как этого избежать в 2025 году, отмечается в Гражданском кодексе Украины.

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Кто должен погасить долги наследодателя

Согласно Гражданскому кодексу Украины, наследование включает не только права, но и обязанности умершего, которые не были прекращены его смертью. Это означает, что наследники должны выполнять требования кредиторов в пределах стоимости наследственного имущества. Например, если наследство оценивается в 100 тыс. грн, а долги составляют 200 тыс. грн, наследник выплатит лишь 100 тыс. грн.

Если наследников несколько, каждый из них выплачивает часть долга пропорционально своей доле в наследстве. Обычно это происходит через единовременный платеж, если иное не согласовано между наследниками и кредитором. В случае отсутствия такого платежа, кредитор может обратиться в суд для взыскания долга с имущества наследников.

Можно ли не отдавать долги наследодателя

Те, кто не хочет принимать долги умершего родственника, могут отказаться от наследства, обратившись к нотариусу с соответствующим заявлением в течение шести месяцев после его смерти. В таком случае кредитор будет требовать возврата долга с наследников, которые примут имущество.

Он имеет право подать требования к наследникам в течение шести месяцев после получения ими свидетельства о праве на наследство. Если кредитор не знал о наследстве, этот срок начинается с момента, когда он узнает о принятии наследства. Если требования не были заявлены в этот период, право на требование утрачивается.

Ранее мы писали, что рано или поздно большинство украинцев получает наследство. Это происходит по завещанию или по закону. Каждый из этих вариантов имеет свои особенности, но иногда люди не знают о наличии наследства, что может привести к потере имущества.

Мы также рассказывали, что в условиях войны, когда украинцы вынуждены покидать свои дома и переселяться в другие страны, оформление наследства требует особого подхода. Многие даже не догадываются, что имущество можно получить, даже не возвращаясь в Украину.