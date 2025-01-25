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Черги спадкоємців — чи отримає майно колишня дружина

25 січня 2025 12:14
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Спадщина в Україні — в якій черзі спадкоємців колишні дружини
Дівчина з адвокатом у нотаріуса. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Після смерті особи, згідно з законом, спадкове майно переходить до найближчих родичів першої черги: подружжя, дітей та батьків. Одним із важливих питань є те, як розподіляється майно, коли покійний мав кілька шлюбів протягом життя.

Про те, чи мають право на частку спадщини колишні чоловік або дружина, визначено Цивільним кодексом України.

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Якщо заповіт відсутній, спадщина розподіляється відповідно до закону, залежно від черговості спадкування. Перша черга спадкоємців включає пережившого подружжя, батьків та дітей покійного, у тому числі тих, хто був зачатий при його житті, а також народжених після його смерті.

Друга черга спадкоємців охоплює братів та сестер покійного, а також його бабусю і дідуся з обох сторін — матері та батька.

До третьої черги спадкоємців належать рідні тітки та дядьки покійного. Племінники спадкують тільки в разі відсутності інших спадкоємців і в межах прав представлення, подібно до дітей дядьків та тіток, тобто двоюрідних братів і сестер.

Четверта черга спадкоємців включає осіб, які проживали сім'єю з покійним в одному домогосподарстві не менше п'яти років до моменту відкриття спадщини.

П’ята черга спадкоємців охоплює інших родичів до шостого ступеня споріднення, при цьому родичі ближчого ступеня позбавляють права спадкування родичів більш віддалених ступенів. До п'ятої черги також входять особи, які утримувалися померлим, але не були членами його сім'ї.

Чи може колишня дружина отримати спадщину

Як ми бачимо, за законом подружжя входить до першої черги спадкоємців, але є важливий момент. Колишня дружина не має права на спадщину, якщо шлюб був розірваний до смерті чоловіка. Спадкування відбувається тільки серед осіб, з якими був зареєстрований шлюб.

Спільне проживання в цивільному чи релігійному шлюбі не надає права на спадщину. З іншого боку, якщо колишня дружина з тих чи інших причин перебувала на утриманні покійного, вона може претендувати на майно у п'ятій черзі спадкоємців.

Якщо в подружжя було спільне майно, то частка покійного розподіляється між спадкоємцями, серед яких буде і вдова/вдівець. Останній отримає половину спільного майна як співвласник, а також частку спадщини.

Раніше ми писали, що для уникнути можливих непорозумінь серед родичів, експерти радять скласти заповіт, який чітко визначить, як буде поділятися майно після смерті його власника. Якщо ж такого документа немає, спадкування відбувається згідно з чинним законодавством. 

Ми також розповідали, що процес розлучення часто пов'язаний з суперечками щодо розподілу майна. У деяких випадках при розлученні все майно може бути передано у власність дружини, але для цього повинні виникнути конкретні умови.

закон спадщина майно дружина колишні

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