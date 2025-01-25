Наследство в Украине — в какой очереди наследников бывшие жены

Девушка с адвокатом у нотариуса. Фото: Pexels

После смерти лица, согласно закону, наследственное имущество переходит к ближайшим родственникам первой очереди: супругам, детям и родителям. Одним из важных вопросов является то, как распределяется имущество, когда покойный имел несколько браков в течение жизни.

О том, имеют ли право на долю наследства бывшие муж или жена, определено Гражданским кодексом Украины.

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Кто имеет право на наследство по закону

Если завещание отсутствует, наследство распределяется в соответствии с законом, в зависимости от очередности наследования. Первая очередь наследников включает переживших супругов, родителей и детей покойного, в том числе тех, кто был зачат при его жизни, а также рожденных после его смерти.

Вторая очередь наследников охватывает братьев и сестер покойного, а также его бабушку и дедушку с обеих сторон — матери и отца.

К третьей очереди наследников относятся родные тети и дяди покойного. Племянники наследуют только в случае отсутствия других наследников и в пределах прав представления, подобно детям дядей и теть, то есть двоюродных братьев и сестер.

Четвертая очередь наследников включает лиц, проживавших семьей с покойным в одном домохозяйстве не менее пяти лет до момента открытия наследства.

П’пятая очередь наследников охватывает других родственников до шестой степени родства, при этом родственники более близкой степени лишают права наследования родственников более отдаленных степеней. В пятую очередь также входят лица, которые содержались умершим, но не являлись членами его семьи.

Может ли бывшая жена получить наследство

Как мы видим, по закону супруги входят в первую очередь наследников, но есть важный момент. Бывшая жена не имеет права на наследство, если брак был расторгнут до смерти супруга. Наследование происходит только среди лиц, с которыми был зарегистрирован брак.

Совместное проживание в гражданском или религиозном браке не предоставляет права на наследство. С другой стороны, если бывшая жена по тем или иным причинам находилась на содержании покойного, она может претендовать на имущество в пятой очереди наследников.

Если у супругов было общее имущество, то доля покойного распределяется между наследниками, среди которых будет и вдова/вдовец. Последний получит половину общего имущества как совладелец, а также долю наследства.

Ранее мы писали, что для избежания возможных недоразумений среди родственников, эксперты советуют составить завещание, которое четко определит, как будет делиться имущество после смерти его владельца. Если же такого документа нет, наследование происходит согласно действующему законодательству.

Мы также рассказывали, что процесс развода часто связан со спорами относительно раздела имущества. В некоторых случаях при разводе все имущество может быть передано в собственность жены, но для этого должны возникнуть конкретные условия.