Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Очереди наследников — получит ли имущество бывшая жена arrow

Очереди наследников — получит ли имущество бывшая жена

25 января 2025 12:14
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Наследство в Украине — в какой очереди наследников бывшие жены
Девушка с адвокатом у нотариуса. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

После смерти лица, согласно закону, наследственное имущество переходит к ближайшим родственникам первой очереди: супругам, детям и родителям. Одним из важных вопросов является то, как распределяется имущество, когда покойный имел несколько браков в течение жизни.

О том, имеют ли право на долю наследства бывшие муж или жена, определено Гражданским кодексом Украины.

Читайте также:

Кто имеет право на наследство по закону

Если завещание отсутствует, наследство распределяется в соответствии с законом, в зависимости от очередности наследования. Первая очередь наследников включает переживших супругов, родителей и детей покойного, в том числе тех, кто был зачат при его жизни, а также рожденных после его смерти.

Вторая очередь наследников охватывает братьев и сестер покойного, а также его бабушку и дедушку с обеих сторон — матери и отца.

К третьей очереди наследников относятся родные тети и дяди покойного. Племянники наследуют только в случае отсутствия других наследников и в пределах прав представления, подобно детям дядей и теть, то есть двоюродных братьев и сестер.

Четвертая очередь наследников включает лиц, проживавших семьей с покойным в одном домохозяйстве не менее пяти лет до момента открытия наследства.

П’пятая очередь наследников охватывает других родственников до шестой степени родства, при этом родственники более близкой степени лишают права наследования родственников более отдаленных степеней. В пятую очередь также входят лица, которые содержались умершим, но не являлись членами его семьи.

Может ли бывшая жена получить наследство

Как мы видим, по закону супруги входят в первую очередь наследников, но есть важный момент. Бывшая жена не имеет права на наследство, если брак был расторгнут до смерти супруга. Наследование происходит только среди лиц, с которыми был зарегистрирован брак.

Совместное проживание в гражданском или религиозном браке не предоставляет права на наследство. С другой стороны, если бывшая жена по тем или иным причинам находилась на содержании покойного, она может претендовать на имущество в пятой очереди наследников.

Если у супругов было общее имущество, то доля покойного распределяется между наследниками, среди которых будет и вдова/вдовец. Последний получит половину общего имущества как совладелец, а также долю наследства.

Ранее мы писали, что для избежания возможных недоразумений среди родственников, эксперты советуют составить завещание, которое четко определит, как будет делиться имущество после смерти его владельца. Если же такого документа нет, наследование происходит согласно действующему законодательству.

Мы также рассказывали, что процесс развода часто связан со спорами относительно раздела имущества. В некоторых случаях при разводе все имущество может быть передано в собственность жены, но для этого должны возникнуть конкретные условия.

закон наследство имущество жена бывшие

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:16 Олег Филимонов слагает полномочия депутата Одесского горсовета

15:15 В Харьков придет весна на выходные — прогноз погоды на завтра

15:05 Продажа Бущана из Динамо под угрозой срыва

14:57 Зеленский заявил, что военная помощь от США не закончилась

14:56 В Чехии могут появиться центры для возвращения украинцев домой

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

14:53 Центр противодействия коррупции подал в НАБУ на Умерова — детали

14:46 В Одесской области временно закрыли пункт пропуска с Молдовой

14:21 Пенсия в размере 10 тыс. гривен — что нужно знать одесситам

14:11 Зеленский встретился с Санду — основной темой стала энергетика

13:50 Поезд Киев-Одесса ускорили — новые графики маршрута

15:16 Олег Филимонов слагает полномочия депутата Одесского горсовета

15:15 В Харьков придет весна на выходные — прогноз погоды на завтра

15:05 Продажа Бущана из Динамо под угрозой срыва

14:57 Зеленский заявил, что военная помощь от США не закончилась

14:56 В Чехии могут появиться центры для возвращения украинцев домой

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

14:53 Центр противодействия коррупции подал в НАБУ на Умерова — детали

14:46 В Одесской области временно закрыли пункт пропуска с Молдовой

14:21 Пенсия в размере 10 тыс. гривен — что нужно знать одесситам

14:11 Зеленский встретился с Санду — основной темой стала энергетика

13:50 Поезд Киев-Одесса ускорили — новые графики маршрута

06:49 Закончит ли Трамп войну: чего хотят США и на что согласна Украина

06:40 В Украине обновились цены на латунь — сколько платят за лом

24 января 2025

06:40 Цены на алюминий в Украине — как обновилась стоимость в январе

06:20 Пенсии по баллам — все о новой системе и что будет с выплатами

23 января 2025

06:40 Цены на медь в Украине — сколько дают за цветные металлы

06:20 Цены на недвижимость в Украине — как подорожала аренда в 2025

22 января 2025

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

06:30 Кукуруза быстро дорожает — в Украине обновились цены на зерновые

Text

00:00 Приговоров для представителей ТЦК почти нет, — Кравец

24 января 2025
Text

19:17 Зеленскому 47 — о чем одесситы хотят поговорить с президентом

Text

17:50 Кабмин изменил отсрочки для студентов — эфир Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко раскритиковал возможное снижение призывного возраста

Text

13:00 Демченко высказался по поводу суда над командиром 155-й бригады

Text

13:00 Трамп может встретиться с Путиным — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

11:02 Братчук сообщил, какая ситуация в Великой Новоселке на Донеччине

Text

09:45 В ГСЧС Киевщины сообщили об увеличении жертв ночной атаки

Text

08:00 Трамп анонсировал встречу с Путиным — эфир Ранок.LIVE

23 января 2025
Text

22:03 Нардеп заявил о фактах торговли между бригадой Галушкина и РФ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

20 января 2025

12:10 Яйца и еще 3 ингредиента — салат за 2 мин, невозможно оторваться

23:23 Как в "Резерв+" узнать, находишься ли ты в розыске