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Поділ майна при розлученні — коли дружині дістанеться все

24 січня 2025 06:33
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Поділ майна при розлученні — чи може дружина забрати все у 2025 році
Чоловік повертає обручку дружині. Фото: Freepik
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Розлучення — складний процес, який не лише впливає на емоційний стан подружжя, а й супроводжується суперечками щодо поділу майна. У певних ситуаціях все майно після розлучення може перейти у власність дружини, але для цього є чіткі підстави.

Про те, чи може дружина отримати все майно після розлучення, зазначається в Сімейному кодексі України.

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Чи може дружина відібрати все майно після розлучення

За загальним правилом, поділ майна між подружжям відбувається у рівних частках. Виключення можливі, якщо сторони досягли домовленості чи заздалегідь уклали шлюбний договір, у якому прописали інші умови поділу. Однак, згідно з 70 статтею Сімейного кодексу України, суд може відступити від принципу рівності часток, якщо один із подружжя:

  • ухилявся від утримання дитини чи дітей;
  • витрачав кошти на шкоду інтересам сім’ї;
  • не дбав про матеріальне забезпечення сім'ї;
  • навмисно приховував, знищував чи пошкоджував спільне майно.

Якщо з дружиною залишаються діти або повнолітні непрацездатні син чи дочка, суд також може збільшити її частку. Це можливо за умови, що аліменти, які отримують діти, недостатні для їхнього фізичного та духовного розвитку чи лікування.

Яке майно є особистою приватною власністю дружини

Окрім того, згідно зі статтею 57 Сімейного кодексу України, особистою приватною власністю дружини вважається:

  1. Майно, придбане до шлюбу.
  2. Житло, отримане внаслідок приватизації.
  3. Майно, отримане в шлюбі на підставі договору дарування або у спадок.
  4. Майно, придбане під час шлюбу за особисті кошти дружини.
  5. Земельна ділянка, набута через приватизацію або безоплатну передачу від держави.
  6. Речі індивідуального користування (зокрема, коштовності), навіть якщо вони придбані за спільні кошти.
  7. Премії, нагороди та страхові виплати, одержані за особисті заслуги чи договори страхування.

Суд також може визнати майно, набуте дівчиною під час фактичного припинення шлюбних відносин, особистою власністю дружини. 

Отже, майно, яке було набуте в шлюбі, не може в повному обсязі перейти до дружини після розлучення, якщо на те немає вагомих причин або відповідного рішення суду. Проте в окремих випадках, коли обставини цього вимагають, суд може збільшити частку дружини на користь інтересів дітей або за інших суттєвих підстав.

Раніше ми писали, що шлюб є офіційно зареєстрованим союзом між чоловіком та жінкою. Для укладення шлюбу необхідна добровільна згода обох сторін, і жодна особа не може бути примушена до цього. Після реєстрації шлюбу партнери мають рівні права та обов'язки, а майно, яке вони набувають під час спільного проживання, розподіляється між ними порівну.

Також ми розповідали, що багато українців прагнуть подбати про житло для своєї дитини або захистити себе від можливих труднощів у разі розлучення. Одним з варіантів є реєстрація нерухомості на дитину. Це можливо в Україні, однак спершу потрібно подбати про дозвіл від органів опіки та піклування.

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