Раздел имущества при разводе - может ли жена забрать все в 2025 году

Мужчина возвращает обручальное кольцо жене. Фото: Freepik

Развод — сложный процесс, который не только влияет на эмоциональное состояние супругов, но и сопровождается спорами о разделе имущества. В определенных ситуациях все имущество после развода может перейти в собственность жены, но для этого есть четкие основания.

О том, может ли жена получить все имущество после развода, указывается в Семейном кодексе Украины.

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По общему правилу, раздел имущества между супругами происходит в равных долях. Исключения возможны, если стороны достигли договоренности или заранее заключили брачный договор, в котором прописали другие условия раздела. Однако, согласно 70 статье Семейного кодекса Украины, суд может отступить от принципа равенства долей, если один из супругов:

уклонялся от содержания ребенка или детей;

расходовал средства в ущерб интересам семьи;

не заботился о материальном обеспечении семьи;

намеренно скрывал, уничтожал или повреждал общее имущество.

Если с женой остаются дети или совершеннолетние нетрудоспособные сын или дочь, суд также может увеличить ее долю. Это возможно при условии, что алименты, которые получают дети, недостаточны для их физического и духовного развития или лечения.

Какое имущество является личной частной собственностью жены

Кроме того, согласно статье 57 Семейного кодекса Украины, личной частной собственностью жены считается:

Имущество, приобретенное до брака. Жилье, полученное в результате приватизации. Имущество, полученное в браке на основании договора дарения или по наследству. Имущество, приобретенное во время брака за личные средства жены. Земельный участок, приобретенный через приватизацию или бесплатную передачу от государства. Вещи индивидуального пользования (в частности, драгоценности), даже если они приобретены за общие средства. Премии, награды и страховые выплаты, полученные за личные заслуги или договоры страхования.

Суд также может признать имущество, приобретенное девушкой во время фактического прекращения брачных отношений, личной собственностью жены.

Следовательно, имущество, которое было приобретено в браке, не может в полном объеме перейти к жене после развода, если на то нет веских причин или соответствующего решения суда. Однако в отдельных случаях, когда обстоятельства этого требуют, суд может увеличить долю жены в пользу интересов детей или по другим существенным основаниям.

Ранее мы писали, что брак является официально зарегистрированным союзом между мужчиной и женщиной. Для заключения брака необходимо добровольное согласие обеих сторон, и ни одно лицо не может быть принуждено к этому. После регистрации брака партнеры имеют равные права и обязанности, а имущество, которое они приобретают во время совместного проживания, распределяется между ними поровну.

Также мы рассказывали, что многие украинцы стремятся позаботиться о жилье для своего ребенка или защитить себя от возможных трудностей в случае развода. Одним из вариантов является регистрация недвижимости на ребенка. Это возможно в Украине, однако сперва нужно позаботиться о разрешении от органов опеки и попечительства.