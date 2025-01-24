Раздел имущества при разводе - может ли жена забрать все в 2025 году

Раздел имущества при разводе — когда жене достанется все
Развод — сложный процесс, который не только влияет на эмоциональное состояние супругов, но и сопровождается спорами о разделе имущества. В определенных ситуациях все имущество после развода может перейти в собственность жены, но для этого есть четкие основания.
О том, может ли жена получить все имущество после развода, указывается в Семейном кодексе Украины.
Может ли жена отобрать все имущество после развода
По общему правилу, раздел имущества между супругами происходит в равных долях. Исключения возможны, если стороны достигли договоренности или заранее заключили брачный договор, в котором прописали другие условия раздела. Однако, согласно 70 статье Семейного кодекса Украины, суд может отступить от принципа равенства долей, если один из супругов:
- уклонялся от содержания ребенка или детей;
- расходовал средства в ущерб интересам семьи;
- не заботился о материальном обеспечении семьи;
- намеренно скрывал, уничтожал или повреждал общее имущество.
Если с женой остаются дети или совершеннолетние нетрудоспособные сын или дочь, суд также может увеличить ее долю. Это возможно при условии, что алименты, которые получают дети, недостаточны для их физического и духовного развития или лечения.
Какое имущество является личной частной собственностью жены
Кроме того, согласно статье 57 Семейного кодекса Украины, личной частной собственностью жены считается:
- Имущество, приобретенное до брака.
- Жилье, полученное в результате приватизации.
- Имущество, полученное в браке на основании договора дарения или по наследству.
- Имущество, приобретенное во время брака за личные средства жены.
- Земельный участок, приобретенный через приватизацию или бесплатную передачу от государства.
- Вещи индивидуального пользования (в частности, драгоценности), даже если они приобретены за общие средства.
- Премии, награды и страховые выплаты, полученные за личные заслуги или договоры страхования.
Суд также может признать имущество, приобретенное девушкой во время фактического прекращения брачных отношений, личной собственностью жены.
Следовательно, имущество, которое было приобретено в браке, не может в полном объеме перейти к жене после развода, если на то нет веских причин или соответствующего решения суда. Однако в отдельных случаях, когда обстоятельства этого требуют, суд может увеличить долю жены в пользу интересов детей или по другим существенным основаниям.
Ранее мы писали, что брак является официально зарегистрированным союзом между мужчиной и женщиной. Для заключения брака необходимо добровольное согласие обеих сторон, и ни одно лицо не может быть принуждено к этому. После регистрации брака партнеры имеют равные права и обязанности, а имущество, которое они приобретают во время совместного проживания, распределяется между ними поровну.
Также мы рассказывали, что многие украинцы стремятся позаботиться о жилье для своего ребенка или защитить себя от возможных трудностей в случае развода. Одним из вариантов является регистрация недвижимости на ребенка. Это возможно в Украине, однако сперва нужно позаботиться о разрешении от органов опеки и попечительства.
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