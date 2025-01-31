Тарифи на комунальні послуги в лютому 2025 року — скільки платитимуть українці за світло, газ та воду

Гроші на комунальних платіжках. Фото: УНІАН

Українцям не потрібно готуватися до підвищення тарифів на комунальні послуги в лютому 2025 року. Ціни на газ, електроенергію, опалення та воду залишатимуться на чинному рівні щонайменше до кінця цього опалювального сезону.

Про те, що буде з тарифами на комунальні послуги у лютому 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Що буде з тарифами на світло у лютому

У лютому підвищення вартості електроенергії не заплановано. Як зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 24 січня, тарифи на світло на цей опалювальний сезон залишаються стабільними, як і обіцяли раніше.

Останнє підвищення вартості електроенергії відбулося 1 червня 2024 року — ціна коливається від 2,64 до 4,32 гривні за кіловат-годину. Цей тариф буде чинний до 30 квітня 2025 року без змін. Таким чином, у лютому українці продовжать сплачувати 4,32 гривні за кіловат-годину. Для тих, хто використовує двозонні лічильники, з 23:00 до 07:00 діє нічний тариф у розмірі 2,16 гривні за кіловат-годину.

Також, згідно з постановою уряду, для громадян, які встановили електроопалювальні системи відповідно до вимог законодавства, передбачена знижена ціна на електроенергію. Зокрема, з 1 жовтня до 30 квітня вони сплачуватимуть 2,64 грн за кВт-год, якщо їхнє місячне споживання не перевищує 2000 кВт-год. Кіловати, використані понад цей ліміт, доведеться оплатити по повній ціні — 4,32 гривні за кіловат-годину.

Що буде з цінами на воду

У лютому тарифи на холодну воду змінювати не планують. Питання підвищення вартості централізованого водопостачання та водовідведення наразі лише обговорюється.

Варто враховувати, що у деяких громадах рішення щодо зростання тарифів на воду можуть ухвалювати місцеві органи влади без погодження з НКРЕКП. Однак офіційної інформації про зміни тарифів поки що немає.

Скільки коштуватиме куб газу в лютому

На цей час зростання тарифів на газ не передбачається. Як заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, до квітня 2025 року ціни на газ залишатимуться незмінними. Пільгова ціна зберігається як для населення, так і для підприємств, що забезпечують теплопостачання. Таким чином, у лютому вартість газу залишиться на рівні 7 гривень 96 копійок за кубічний метр.

Голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов у листопаді повідомляв, що заготовлених запасів газу вистачить на всю зиму, тому найближчим часом підвищення тарифів не очікується. Тарифи на опалення для населення також залишатимуться без змін.

Раніше ми писали, що більшість українців не зберігають квитанції за комунальні послуги, що є не найкращою звичкою. Експерти радять не поспішати їх викидати, оскільки ці документи можуть стати в пригоді під час можливих суперечок із компаніями, які надають послуги.

Також ми розповідали, що українці, у яких є фінансові труднощі під час оплати комунальних послуг, мають можливість оформити субсидії. Однак у певних ситуаціях їм доведеться повернути частину вже нарахованої допомоги.